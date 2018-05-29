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29 Mayıs 2018 09:51

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Cumhur olarak bu tezgahlanmış meseleyi oylarımızla halledeceğiz”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Cumhur olarak bu tezgahlanmış meseleyi oylarımızla halledeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Cumhur olarak bu tezgahlanmış meseleyi oylarımızla halledeceğiz”

29 Mayıs 2018 09:51


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren Topçu, “24 Haziran devlet, ülke ve millet için siyasi istiklal ve istikbal meselesidir. 24 Haziran, ağaç bahaneli Gezi kalkışmasının, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu görüntüsüyle devlete çekilen operasyonun ve 15 Temmuz’daki hain tezgahın arkasındaki kurmaylar ve ellerindeki maşalarla milli iradenin, yani milletin hesaplaşacağı gündür” ifadelerini kullandı.


24 Haziran’ın memleket, millet meselesi olduğu kadar, Balkanlar’dan Çin Seddi’ne medeniyet coğrafyamızda yaşayan 1 milyar yedi yüz milyon kardeşlerimizin de meselesi olduğunu vurgulayan Topçu, “Mazlum ve mağdurların gözü kulağı, kimsesizlerin kimsesi Ankara’dadır; Cumhurbaşkanımızdadır. Milletimizin her kesimi birbirine benzemezlerin tamamına karşı, esnafı, zanaatkarı, tüccarı, çiftçisi, köylüsü, kentlisi, memuru, işçisi ve işvereni ile 24 Haziran’da sandıklara gidecek ve oylarını ‘devam’ için Cumhur İttifakı’na verecek. Cumhur olarak bu tezgahlanmış meseleyi oylarımızla halledeceğiz. 24 Haziran’da, yerli siyaset, milli devlet ve cumhur ile cumhuriyet için Cumhur İttifakı’na ‘evet’ diyeceğiz Bu kararlılığı bir kere daha gördüm” dedi.


Topçu, İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü de anarak, “Fethi mübin yazılırken Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, kıyamete kadar inmeyecek bayrağı surlara dikerek şehadet şerbetini içen Ulubatlı’ya şöyle seslenir: ‘Ulubatlı Hasanım, ne kadar şanslısın. Eğer Sultan olmasaydım, Ulubatlı Hasan olmak isterdim.’ Rabbimiz, Konstantinapolis’in İstanbul olduğu günün yıl dönümünde bizlere de birlik beraberlik içinde Ulubatlı Hasan’ın şuurunu nasip etsin” diye konuştu.



“Tek ses olarak devam diyeceğiz"


Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Tosun ise kooperatif olarak 24 Haziran’ı devlet ve millet için bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi. Tosun, “Ramazan ayı ve iftar sofraları 24 Haziran’daki seçim hakkında konuşmak için, Yalçın Topçu Bey gibi büyüklerimizin fikirlerini almak için meclisler kurmaya fırsat veriyor. Biz Siteler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak varımız yoğumuzla devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. 24 Haziran’da inşallah tek ses olarak ‘devam’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.




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