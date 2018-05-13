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13 Mayıs 2018 22:12

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti var"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ASİAD’ın düzenlediği Uluslararası Kültür Festivali’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af önerisi çıkışıyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

13 Mayıs 2018 22:12

Topçu, "Kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti var" dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ASİAD’ın düzenlediği Uluslararası Kültür Festivali’nde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af önerisi çıkışıyla ilgili konuştu. Topçu, ”Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarını affı, MHP’nin Sayın Genel Başkan’nın da ifadesiyle ’tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir. Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah” dedi.


Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ASİAD) 11 ülkenin katılımıyla düzenlediği Kültür Festivali’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 11 ülkenin Büyükelçilik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan Topçu, “Ülkemizde 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin yüksek katılımla yeni bir demokrasi şöleni olarak tarihe geçmesini diliyorum. Ülkemiz için olduğu kadar, medeniyet coğrafyamız için de önemli olan bu seçim hayırlı olsun” dedi.



"Kader mahkumlarına af, mağdurları tarafından konuşulmaktadır"


Programın bitişinde gazetecilerin sorusu üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “kader mahkumları" çıkışını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, ”Bölücü terör örgütünün siyasi görünümlü müritleri ve FETÖ terör örgütü yandaşları bir af konusunu gündemde tutmaya çalışmaktadırlar. Sayın Genel Başkan da ’bu terör örgütlerinin suçlularını, çocuk istismarcılarını, tecavüzcüleri hariç tutarak kader mahkumlarının elinden tutacak bir affı niye tartışıp konuşmayalım’ demiş. Ben şahsen bir vatandaş olarak kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti olduğunu biliyorum, birçok mektup mesaj alıyorum. Kader mahkumları meselesi mağdur kesimlerce tartışılan ve konuşulan bir meseledir. Hayırlı olur inşallah” diye konuştu.




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