Topçu, “Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye; şükürler olsun biz altı devlet, bir milletiz. Duamız ve dileğimiz Rabbimiz kıyamete kadar hepsini korusun ve yüceltsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Astana’nın Kazakistan’ın başkenti ilan edilmesi münasebetiyle Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen programa katıldı. Programa Dışişleri eski Bakanı ve Meclis eski Başkanı Hikmet Çetin, Kültür eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan Ankara Büyükelçileri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmasında gelecekte çağdaş dünya tarihi yazılırken, Kazakistan ve Kazak Türkleri kısmında, Astana şehri ile “Türk Dünyasının Aksakalı” olarak nitelendirilen Nursultan Nazarbayev’in özdeşleşmiş bir şekilde yer alacağını belirten Topçu, ”Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde büyük liderler olduğu gibi önemli şehirler de vardır. Çağdaş Kazakistan’ın kurucusu olan Yelbası (halkın lideri) Aksakalımız, Nursultan Nazarbayev, bağımsız Kazakistan’ın sembolü olarak Astana’yı adeta sıfırdan kurgulamış, kurmuş, imar etmiştir. Astana yeni Kazakistan’ın parlayan yıldızı olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Ankara ile, Nazarbayev Astana ile tarihe mühür vurmuşlardır”

Başdanışman Topçu, “Türkiye Cumhuriyeti kurulurken başkentin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması ne anlama geliyorsa Kazakistan açısından başkentin Almatı’dan Astana’ya taşınması da aynı anlama gelmektedir. Türkiye’nin kahramanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş Kazakistan’ın kurucusu da Türk Dünyasının Aksakal’ı Yelbası Nursultan Nazarbayev’dir. Atatürk hürriyet mücadelesini Ankara ile Aksakalımız ise Astana ile taçlandırmış, tarihe mühür vurmuşlardır” şeklinde konuştu.

“Kazakistan doğudan yükselen bir güneş gibi yeniden dirilişe katkı sunmaktadır”

Konuşmasını kardeş Türk dünyası ülkelerinin dilde, işte, fikirde beraber olması düşüncesiyle çalıştıklarını belirterek bitiren Topçu, “Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Türkiye; şükürler olsun altı devlet, bir milletiz. Duamız ve dileğimiz Rabbimiz kıyamete kadar hepsini korusun ve yüceltsin. Kazakistan ‘Türk dünyasının dilde, fikirde, işte bir olması’ davasında önemli gayretler göstermektedir. Asırlardır dünyaya medeniyet taşıyan Türklerin yeniden dirilişinde Kazakistan doğudan yükselen ve Batı’yı ısıtan bir güneş gibi katkı sunmaktadır” diye konuştu.

"Nazarbayev’in sözleri kulaklarımızda yankılanıyor"

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı de progrogram da bir konuşma yaptı. Konuşmasında Nursultan Nazarbayev’in Astana için söylediklerine atıfta bulunan Saparbekulı, "Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev’in Astana, her şeyden evvel bağımsızlığımızın sembolüdür, Kazakistan’ın yeni tarihinin gerçek ve köklü silsilesidir, hızlı bir şekilde kalkınmamızın, elde ettiğimiz kazançlarımızın, itibarımızla onurumuzun, birlik ile beraberliğimizin en belirgin göstergesidir’ sözü hala kulaklarımızda yankılanıyor" şeklinde konuştu.

“Nazarbayev insanoğlunun rehbelerindendir”

Toplantıda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Nazarbayev’i övdü. Zeybek, “Nazarbayev, bugünün dünyasında sadece Kazakistan ve Türk Dünyası’nın değil, insanoğlunun rehberlerindendir. İnsanlığın böyle bir rehbere ihtiyacı var. Meselelere bu yükseklikten, bu derinlikten bakabilen bir rehbere ihtiyaç var” diye konuştu.

"Atatürk hangi nedenlerle Başkenti Ankara’ya taşıdıysa ben de o yüzden yaptım"

Programda bir konuşma da Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin yaptı. Kazakistan’ın başkentinin Almatı’dan Akmola’ya taşınması ve Akmola şehrinin adının Kazakça’da başkent anlamına gelen Astana olarak değiştirilmesinin Kazakistan Cumhuriyeti’nin ve Nazarbayev’in tarihi ve önemli kararlarından biri olduğunu belirten Çetin, "O sıralarda Almatı’da Sayın Nazarbayev ile görüşürken bunun nedenini sordum. Şu yanıtı verdi: ’Atatürk hangi nedenlerle başkenti İstanbul’dan Ankara’ya taşıdıysa ben de aynı nedenlerle başkenti Almatı’dan Astana’ya taşıyacağım’ dedi" ifadelerini kullandı.

Programın ardından sempozyum ve resepsiyon düzenlendi. Sempozyuma Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız başkanlık etti. Resepsiyonda ise günün anısına pasta kesildi ve davetlilere ikram edildi.