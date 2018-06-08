Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) düzenlediği iftar programına katıldı. Programa TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanaliyev, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, Sesric Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Nihat Gül ve Ziya Taşkent, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, SANKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, TDMMB Başkanı İlyas Demirci ile çok sayıda davetli katıldı. İftar programı çıkışında basın mensuplarının sorusu üzerine son günlerdeki “apolet” polemiğine değinen Topçu “Milletimiz muazzam bir ferasete sahiptir. Bu gerçek birilerine şuursuzca söylem ve davranışları yaptırabilir. Sakin ve sağduyulu davranmak gerekir. 24 Haziran’da bir kere daha milletçe, dünyaya demokrasinin ne olduğunu göstereceğiz. 24 Haziran’da millet, terörle mücadele eden kahramanına ‘apoletlerini sökeceğim’ diyerek Kandil ve FETÖ terör örgütlerine ve yandaşlarına şirinlik mesajları verenleri değil, terörün ciğerlerini söken Kasımpaşalı uşağa oy verecektir” dedi.

TÜRKSOY’un faaliyetlerinin önemine de değinen Topçu, “TÜRKSOY, Türk milletinin dünyaya hediye ettiği ikinci bir UNESCO’dur. Kahramanlıkları, ahlakları, merhametleri, düşenin elinden tutmaları ile bilinen büyük Türk ailesine mensup, dünya durdukça müstakil, güvenli, hür ve bağımsız olarak yaşayacak olan altı devletin işbirliği ile kurulmuş Türk Kültür Teşkilatı’dır. TÜRKSOY; kurulduğu 1993 yılından bu tarafa son on yıldır ise değerli kültür ve devlet insanı Düsen Kaseinov’un genel sekreterliğinde Türk dilinin, kültür-sanat ve medeniyet değerlerinin korunması, canlandırılması ve araştırılması yönünde gerçekleştirdiği çalışmaları başarı ile sürdürüyor. Bu çalışmaları takdirle takip eden biri olarak Düsen Bey ve ekibine Türk dünyasının ‘dilde, işte, fikirde bir’ olmasına vesile olacak bu kıymetli kültür çalışmaları ve azami gayretleri için minnettarlığımı ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise, bu yıl 25. kuruluş yıl dönümünü kutladıkları TÜRKSOY’un kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını artırarak devam ettirdiğini vurgulayarak, bu çalışmalara destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara müteşekkir olduğunu belirtti. Kaseinov, "Bu bir resmi yemek değil bir aile yemeğidir. Bu Ramazan akşamında TÜRKSOY’un faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duymaktayız. Sizlerin değerli katkıları TÜRKSOY’un gücüne güç katmaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlediğimiz etkinliklerde sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Bize desteğini hiç esirgemeyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya teşekkürlerimi iletiyorum. Önümüzdeki yıllarda da sizlerin değerli destekleriyle daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum" diyerek, Ramazan ayının Türk dünyası başta olmak üzere bütün dünyaya barış, sağlık, hoşgörü ve huzur getirmesini diledi.