Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Şahadete sevdalı milletimiz için esaret mümkün değildir”

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Şahadete sevdalı milletimiz için esaret mümkün değildir” dedi.

Stratejik Akıl ve Düşünce Eğitimi Derneği (SADED) Başkanı İlhan Eranıl ve yönetimi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve yönetimi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'yu ziyaret etti. Topçu, “Değerli Rektör hocamla üniversitemiz ile ilgili faydalı bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan'da Manas Üniversitemize ziyaretleri öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize, personelimize büyük bir güç, moral ve motivasyon yüklemiş; daha büyük hedefler için ciddi itici güç olmuştur. Manas Üniversitesi camiası zatıâlilerine minnettardır. SADED, TBD yetkililerine ve Manas Üniversitesi Sayın rektörümüze nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Şehadete sevdalı milletimiz için esaret mümkün değildir”

12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Topçu, “Bugün onların ‘bizim çocuklar başardı' dediği 12 Eylül ihtilalinin yıldönümü. ‘Onların çocuklarının' sözde başardığı bu alçak ve hain darbe ile gadre uğrayan 3 bin 854 öğretmenden biri olarak bu gün için söyleyeceklerim şunlardır; Aziz milletimiz, emperyalistlerin, 27 Mayıs ve 12Eylül darbecileri ile darbelerini ne sevdi, ne de unuttu. Gereğini 15 Temmuzda darbelerine darbe yaparak yerine getirdi. Şahadete sevdalı milletimiz için esaret mümkün değildir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu çemberi birlikte yaracağımıza inanıyorum”

Topçu, "Ülkemiz bugün de istiklali ve istikbali için ekonomik, siyasi, etnik ve dini görünümlü dış destekli küresel terör örgütlerinin saldırıları ile mücadele etmektedir. Siyasetin her rengi ve milletimizin her kesimin bu zor zamanda, milli iradenin yetkilendirdiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve doğrudan seçilmiş Cumhurbaşkanına destek olacağına ve bu çemberi birlikte yaracağımıza inanıyorum“ diye konuştu.

“Türkiye'nin sorunları dünyanın da sorunudur”

Ülkemizin en uzun kara sınırlarına sahip olduğu Irak ve Suriye'yle tarihi ve kültürel bağlarımızın çok kuvvetli olduğunun altını çizen Topçu, "Komşularımızın içinde bulunduğu durum Türkiye'yi hayati derecede ilgilendiriyor. Devletin bütün organları milli iradenin seçtiği siyasi erkin sevk ve idaresinde, güvenliğimizle ilgili başarılı operasyonlar yapmaktadır. Komşularımızda yaşanan sosyal, siyasal, askeri her hadise ülkemiz için ulusal güvenlik meselesine dönüşebiliyor. Dünyanın merkez ülkesi olan Türkiye'nin ulusal güvenliği üzerinden yaşanabilecek her sorun aynı zamanda Avrupa'nın, ABD'nin, daha ötesi bütün dünyanın sorunu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Gayretlerimiz geç olmadan muhataplarımız tarafından da anlaşılmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dostluğumuz ne kadar kıymetliyse, düşmanlığımız da o kadar şiddetlidir” sözüne atıfta bulunan Topçu, "Türkiye, çifte standartlı yaklaşımlara rağmen dünyanın barışından, komşularının toprak bütünlüğünden ve küresel tehdit haline gelen her türlü terör örgütünün bertaraf edilmesi ile ilgili mücadeleden yanadır. Türkiye'nin bu ilkeli duruşu, müttefiklik ve komşuluk hukukunu koruma gayreti, artık çok geç olmadan muhatapları tarafından anlaşılırsa dünyamız için çok faydalı olacaktır kanaatimce" dedi.

“Eğitimde çağın ötesine geçmeliyiz”

Stratejik Akıl ve Düşünce Eğitim Derneği Başkanı İlhan Eranıl, "Dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne oluyor. Ayak uydurmak zorunda olduğumuz çağın değişimlerini eğitim vasıtasıyla yakalamalı; bunun da ötesinde, eğitimde uygulayacağımız hamlelerle çağın ötesine geçmeliyiz. Eğitim meselelerinde sorumluluk sahibi eğitimciler olarak 'Nitelik Sorununun Çözümünde Okul Odaklı Eğitim' kitabımızla birlikte öneri ve öngörülerimiz bir eğitim derneği sıfatıyla Sayın Yalçın Topçu'ya sunduk. Kendisine alakadar tavrından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin gündemi bilişim olsun istiyoruz”

Türk Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gündemi bilişim olsun istiyoruz. Biz dünyanın ilk bilişim derneği olarak camiamızın meseleleri ile ilgili raporumuzu Sayın Topçu'ya arz ettik. İlgileri için çok teşekkür ediyoruz. Ülke olarak bilim, teknoloji ve özellikle bilişim teknolojisi üretmek zorundayız. Türkiye'nin yükselmesi için, kimseye muhtaç kalmaması için insana yatırım yapmalıyız. Bilim ve bilişim işte tam da burada öncelikli bir rol üstlenmektedir. Buna ek olarak, ülkemizin içinde bulunduğu iklimi değiştirmeliyiz."