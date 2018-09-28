Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Türkiye-Rusya ilişkileri yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır”

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda "Rusya-Türkiye: Stratejik Ortaklığın İstikameti" konulu yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu toplantıda telekonferans yoluyla katılımcılara hitap ederken, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen toplantıda bulundu. Toplantıya ayrıca Azerbaycan Karabağ gazisi ve 'Azerbaycan Bayrağı Madalyası' sahibi İbad Hüseyinli de katıldı.

Yaptığı konuşmada Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin öteden beri ekonomi, ticaret, enerji ve turizm alanlarında süregeldiğini, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren de iki ülke liderlerinin tesis ettiği ikili diyaloglarla ilişkilerin kurumsallığının en üst seviyelere çıkarıldığını belirten Yalçın Topçu, “İkili planda işbirliği odaklı bir seyir izleyen Türkiye- Rusya ilişkileri, Suriye krizi ile alakalı askeri hareketlilikler neticesinde ciddi bir sınanmaya maruz kalmışsa da, Türk ve Rus halklarının ortak arzusu ve yüksek feraseti ile birlikte ülkelerimizin yönetiminde bulunan seçilmiş devlet başkanlarımızın yüksek siyasi başarıları sayesinde ilişkilerimiz olması gereken yere gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Birbirlerinin evlerini ziyaret eden insanlar birbirlerine yumruk sıkmaz”

Turizm, ticaret ve kültür ilişkilerinin devletlerarası meselelerin sihirli anahtarı olduğunu belirten Topçu, “2018 yılı sonunda ülkemize gelen Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağı hesaplanıyor. Rusya'ya giden Türk turist sayısında da ciddi artış olduğu belirtiliyor. Turizm, halkların birbirini tanımasına vesile olan, aynı zamanda güven ve refah düzeylerini artıran önemli sosyal ve ekonomik bir ilişkidir. Birbirleri ile alışveriş yapıp, birbirlerinin evlerini ziyaret eden insanlar birbirlerine yumruk sıkamaz ve kavga etmezler” şeklinde konuştu.

Topçu, “Bu konferansın, ilişkilerimizin ve işbirliğimizin en yüksek seviyeye çıkmasına vesile olmasını diliyor, Rusya- Türkiye arasındaki ekonomik, siyasi ve sosyal münasebetlerin artarak sonsuza kadar devam etmesini diliyorum. Bütün kalbimle inanıyorum ki; iki ülke arasındaki siyaset, ticaret ve turizm ilişkilerinde varılacak seviye iki ülke için olduğu kadar bölgenin ve dünyanın da güvenliğine ve refahına katkıda bulunacak, yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.

“Türk kültür faaliyetlerinin ülkenin tüm bölgelerinde de gerçekleşmesini diliyoruz”

Rus Milletvekili İldar Gilmutdinov ise, Türkiye ile ilişkileri sürdürme hususunda kararlı olduklarını dile getirerek, her yıl artan ekonomik ilişkilere rağmen sosyal ve kültürel ilişkilerin henüz istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekti. Gilmutdinov, "Gelecek yıl Rusya'da düzenlenmesi planlanan Türk kültür faaliyetlerinin sadece Moskova'da değil ülkenin tüm bölgelerinde de gerçekleşmesini diliyoruz" dedi.

Rus Milletvekili Mihail Degtryaryev de Türkiye'ye Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, sadece deniz turizmi değil kültürel öğelerin de Rus turistlere tanıtılmasının faydalı olacağını ifade etti. Degtryaryev, "Türkiye eski Ortodoks değerlerin çok olduğu bir ülke. Türkiye özellikle Ortodokslar için turistik anlamda cazip bir yer haline getirilebilir. Dini turizm için Türkiye'de zengin kültürel faktörler var" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Türkiye Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, İslam ile Ortodoksluk arasında ortak noktaların bulunduğunu söyleyerek, ortak geleneksel ve dinsel değerlerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile Rusya'nın ortak çalışma yapması önerisinde bulundu.