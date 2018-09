Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, TÜRKSOY'un düzenlediği anma programına katıldı

Gürcistan Borçalı Türkleri'nin önemli düşünürlerinden merhum Prof. Dr. Cemal Mustafayev anısına Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Borçalı her türlü etkiye karşı saf Türk kültürünü korumayı başarmıştır” dedi.

Gürcistan Borçalı Türkleri'nin önemli düşünürlerinden Prof. Dr. Cemal Mustafayev, TÜRKSOY'un düzenlediği “Türk Dünyasının Öncüleri” anma programında yad edildi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Borçalı Dernekleri Başkanı Zelimhan Mehmetli ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Borçalı bölgesinin kültüründen ve aşıklık geleneğinden örnekler sunulan programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu,

TÜRKSOY'un Türk dünyasının UNESCO'su olduğunu belirtti. Topçu, “TÜRKSOY'un saygıdeğer Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve değerli ekibini Türk dünyası ile ilgili birbirinden başarılı böylesi organizasyonlar düzenledikleri için huzurlarınızda tebrik ediyor, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Büyük Türk dünyasının adeta hafızası ve hazinesi gibi çalışan TÜRKSOY, bugün bizleri ömrünü Türk dünyasına hizmete adamış merhum Prof. Dr. Cemal Mustafa Bey'i anmak ve anlatmak üzere siz değerli katılımcılarla bir araya getirdi. TÜRKSOY var olsun, hizmetleri daim olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

“Borçalı her türlü etkiye karşı saf Türk kültürünü korumayı başarmıştır”

Kendisinin de bir Ahıska Türkü ailenin çocuğu olduğunu hatırlatan Topçu, “Borçalı bölgesi ve dolayısıyla bugünkü komşumuz Gürcistan'ın Mesketya olarak ifade ettiği Ahıska bölgesi benim ata ocağımdır. Borçalı'da yaşayan Karapapak Türkleri de benim öz kardeşlerimdir. Cemal Hoca gibi nice kahraman ve münevver vatan evlatlarını yetiştiren bu güzide bölgemizin değerli evlatları, her türlü etkiye karşı saf Türk kültürünü korumayı başarmıştır. Borçalı, halen her şeyiyle Türk, her muhitinden Türklük akan bir kadim medeniyet otağıdır. Baskılar, kozmopolit kültürel ortam ve maddi imkânsızlıklara rağmen asla değişime uğramadan yaşadığı ülkeye ve millete asla ihanet etmeden, Türklüğün bayrağını dalgalandıran Karapapak kardeşlerimizle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“Bizim neslimiz kültürel zenginlikler içinde adeta yüzerek yetişti”

Topçu, “Bizim neslimiz, ‘Ehl-i İslam olan işitsin bilsin/ Can sağ iken yurt vermeniz düşmana/ İsterse Uruset ne ki var gelsin/ Can sağ iken yurt vermeniz düşmana' diyerek bize vatanın candan aziz olduğunu belleten Aşık Şenlik'i, onun izinden giden Şeref Taşlıova'yı, Murat Çobanoğlu'nu, Aşık Reyhani'yi dinleyerek, “Sakın ol ha insanoğlu/ İncitme canı incitme/ Her can bir kalp Hakk'a bağlı/ İncitme canı, incitme” diye seslenerek insanın eşrefi mahluk olduğunu öz Türkçe ile saza ve söze döken ve bugün de vefatının 6. yıl dönümünde rahmetle andığımız ‘bozkırın tezenesi' Neşet Ertaş ile “kalpten kalbe görülmez bir yol” yaparak demlenip bu kültürel zenginlikler içinde adeta yüzerek yetişti. Bugün tekno-kültür hegemonyası yaşansa da biz ninnilerle, mesellerle, hikayelerle ocak başında, beşik içinde, nene kucağında kadim değerlerimizle ilgili sözlü nasihatlerle hayat felsefesi edinmiş bir nesli temsil ediyoruz” diye konuştu.

“Kültürümüzü yeni nesillere aktarmak durumundayız”

TÜRKSOY'un üstlendiği görevin önemine vurgu yapan ve Türk dünyasına destekleri için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya da teşekkürlerini ileten AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, “TÜRKSOY tarafından düzenlenen bu toplantıları çok önemsiyoruz. Yıllarca Türk dünyasına emek vermiş, eserler bırakmış ama maalesef unutulmuş olan değerlerimiz var. Bu toplantıların önemli yanı bu unutulmuş değerlerimizi genç kuşaklarımıza hatırlatmasıdır. Bu yıl 25. yaşını kutladığımız TÜRKSOY çok önemli çalışmalara imza atmış ve bugün de ‘Türk Dünyasının Öncüleri' konferansıyla bizleri bir araya getirmiştir. Baktıkça gururlanıyoruz; çünkü biz geçmişimizi, kültürümüzü yeni nesillere aktarmak durumundayız. Eğer bunları başaramazsak yaptığımız çalışmalar, emekler boşa gider” dedi.

“Büyüklerimizi daha iyi tanımamız gerekmektedir”

TÜRKSOY olarak her yıl Türk kültürünün öncü şahsiyetleri ile ilgili anma yılları ilan ettiklerini ve çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise, “Geçen 25 yıl zarfında belki de yüzü aşkın isme dair bu tür toplantı düzenlenmiştir. Ancak yine de bu çabalar yeterli değildir. Geleceğimizi birlikte inşa etmek, yarınlara birlikte yürümek için Türk kültürüne hizmet etmiş ve önemli eserler bırakmış büyüklerimizi daha iyi tanımamız gerekmektedir” diye konuştu.

“Mustafayev sevgisinin kökeninde göründüğü gibi olmak yatıyor”

Cemal Mustafayev'in yediden yetmişe, bilim adamından sıradan insana kadar herkesin sevgisini kazanan birisi olduğunun altını çizen Borçalı Cemiyeti Başkanı Zelimhan Mehmetli, konuşmasında şunları kaydetti:

“Mustafayev sevgisinin kökeninde göründüğü gibi olmak yatıyor. Kaleme aldığı değerlere uygun yaşamak yatıyor. Gerçeğin ve saygının yanında duruşu yatıyor. Mustafayev gerçekle adaletin eşit dağıtıldığı toplumların geliştiğini vurgulamıştır.”