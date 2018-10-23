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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Türkiye’nin bu olayı takibi bütün dünyaya parmak ısırttı, bunu hep beraber gördük.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, “Türkiye'nin bu olayı takibi bütün dünyaya parmak ısırttı, bunu hep beraber gördük. Önümüzdeki kısa bir dönemde bunun arkası önü her tarafı ile aydınlanacak" dedi.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini dile getiren Topçu, "Türkiye'nin bu olayı takibi bütün dünyaya parmak ısırttı, bunu hep beraber gördük. Emniyetimizi, kriminal ekibimizi, hukukçularımızı tebrik ediyorum. Olay iyi takip edildi ama tabii ki bunun tamamen aydınlanması lazım, zaten bütün dünya da takip ediyor. Cumhurbaşkanımız zaten bizzat bu olayla ilgili kendisi açıklamalar yapıyor. İnşallah önümüzdeki kısa bir dönemde bunun arkası önü her tarafı ile aydınlanacak" şeklinde konuştu.


Topçu, Türkiye'nin bu işi en iyi şekilde takip ettiğini ifade ederek "demokrasimiz başarılı" değerlendirmesinde bulundu.

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