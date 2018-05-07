Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, STK temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan bir heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki ofisinde kabul etti. Topçu, “Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için, hayatın merkezinde, insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset, ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde, ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, ‘ben’ merkezli ikbale matuf siyaset usulü ile, ”abidik gubidik” siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde bir de bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız" ifadelerini kullandı.

"Şaibeli partnerliklerini milletimizin şüpheli bulması olağandır"

Siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanların, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin nedeni bilinmeden bir gece vakti bir araya geldiklerine değinen Topçu şöyle devam etti:

“Aynı siyasi iklimin mahallesinde ama farklı sokaklarda oturanların, devlet, millet, vatan noktasında ’yar başı’ tabir edilen durumlarda siyaseti teferruat görüp bir araya gelmeleri hem görev hem de anlaşılır bir siyasi tavırdır ama birbirine benzemez, farklı siyasi iklimlerin yani siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanlar, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin bir gece vakti abidik gubidik, ilkesiz umdesiz nasıl, niçin ve nedeni tartışmalı, kendilerinin dahi adını koymakta zorlandığı siyasi birlikteliklerini, sarmaş dolaş, şaibeli partnerliklerini milletimizin şüpheli bulması çok olağandır.”

"Siyaset yapmadaki esas gaye rıza-yı bari olmalı"

Siyaset yapmaktaki asıl gayenin Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun altını çizen Topçu, şunları söyledi:

“Siyaset yapmadaki esas gaye ’rıza-yı bari’ ye muhatap olabilmek olmalıdır. Neticede, siyaset yolu ile insana hizmeti seçenlerin hedefi ebedi yolculuğa çıkarken imam efendinin ’razı mısınız’ sorusuna, ’razıyız’ cevabını vereceklerin sayısını çoğaltmak olmalıdır."

"Milletimiz şüpheli gördüğü senaryoları yerli ve milli görmüyor"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ”Aklı selimin tespiti şudur; ’ordularımız sınır ötesi operasyonda, ülkemize karşı birçok konuda cephe açılmış durumda, devlet - millet İstiklal ve istikbal mücadelesi verirken, tam da bu arada birbirine benzemezler allem kullem peşinde. İrfan ve feraset sahibi milletimiz, bu şüpheli gördüğü siyasi senaryoları ve projeleri yerli ve milli görmüyor" değerlendirmesini yaptı.

"Sandıkların galibi cumhurun adamı Erdoğan olacaktır"

Topçu, "İçeride, dışarıda kim hangi siyasi kumpasın içinde olursa olsun birbirine benzemezler hangi proje için hangi çatıların altında ne yaparlarsa yapsınlar, 24 Haziran’da milli irade bu birbirine benzemezlerin ikbali için, kendi geleceklerinin teminatı olan bu siyasi istikrarı bozdurmayacaktır; perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da, bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve cumhurun adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" dedi.