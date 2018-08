Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları tanıtan Erdoğan, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden sanayiye, dış ticaretten çevre ve şehirciliğe, dış politikadan savunmaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme ve spora kadar birçok başlıktaki hedefleri şu şekilde sıraladı:

"Milli Savunma Bakanlığı

Yerli ve milli eğitim uçağımız Hür Kuşu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mızın envanterine alıyoruz. Milli insansız uçak Anka’dan 4 adet SİHA’lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Harita Genel Müdürlüğünün yerli harita görüntüleme sistemleri olan HGM Küre ve HGM Atlas’ı tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlıyoruz.

Sağlık Bakanlığı

Ülkemizde gerçekleştirdiği büyük sağlık reformuyla bizim iftihar kurumlarımızdan biri olmuştur. Geçtiğimiz 16 yılda 81 şehrimizde bin 245 yeni hastane inşa ettik. İnsanımızın bir sağlıklı nefesine nedenli önem verdiğimizi ortaya koyduk. Bu hastanelerde 130 bin yatağı hizmete sunduk. Tüm sağlık kurumlarımızı en modern tesis ve tedavi cihazlarıyla donattık. Milletimize daha iyi hizmet verebilmek için 540 bin sağlık çalışanını işe başlattık. 112 acil istasyonu sayısının 481’den 2 bin 641’e çıkardık. Ambulans sayısını 618’den 5 bine çıkardık. Ülkemizde hiç olmayan hava ambulanslarını yaptık. Helikopter ve jet hava ambulanslarımız var. Yurtdışından gidip hastaları alma, bunları yapar hale geldik. Hatırlayın, karda kışta evet köpeklerin çektiği kızaklarla hastalarımız taşınırdı. Yaşlı amcaları çeker hastanelere götürürlerdi. Ama artık paletli ambulansları faaliyete geçirdik.

Bugün Türkiye sadece kendi vatandaşlarına değil, dünyanın her yerinden şifa arayanlara hizmet verebilen bir sağlık altyapısına ve sistemine kavuşmuştur. Bu 100 Günlük İcraat Programımızla bu hizmetleri daha da ileriye taşıyacağız. Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete alıyoruz. Kronik hastalıkların risk faktörlerini azaltarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmaları başlatıyoruz. Türkiye’yi sağlık turizminde marka haline getirmek için bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısını artırıyor, uluslararası sağlık hizmetleri anonim şirketini kuruyoruz. Sağlık market uygulaması ile bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Obezite ile mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. Acil ihtiyacı olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkemizde üretimi için proje çağrısına çıkıyoruz. İlaçta ve tıbbi cihazda çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi kendi firmalarımız için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kuruyoruz. Aile hekimliğinin başvuru oranını yüzde 40’a çıkartacak şekilde güçlendiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısının yüzde 20 artışla 1 milyon 200 bin kişiye çıkartıyoruz. Henüz resmi açılışı yapılmayan Elazığ Şehir Hastanemizde hasta kabulü başladı. İnşallah resmi açılışını da en kısa zamanda yapacağız. Eskişehir Şehir Hastanesi de önümüzdeki ay hasta kabulüne başlıyor. Manisa ve Ankara Bilkent Şehir hastanelerimizde bu yıl içinde faaliyete geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında kritik öneme sahip çalışmalar yürütmüştür. Kurduğumuz 110 yeni Organize Sanayi bölgesi ile 1 milyon 370 bin vatandaşımıza istihdam sağlık. Toplam patent başvurularının sayısını on kattan yerli patent başvurularının sayısını 21 kattan fazla artırdık. Marka başvurularında da 4.5 kata, tasarım başvurularında 2.5 kata varan bir artış oldu. Teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı 3’ten 81’e çıktı. Buralarda üretilen teknolojilerle 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. ARGE merkezlerinin yaygınlaştırarak yüksek teknolojiye yönelik çalışmaların önünü açtık. KOBİ’lere verdiğimiz desteği arttırıyoruz. KOBİ’leri özellikle ekonomimizin itici gücü haline getirdik. Özellikle savunma sanayi projelerini yönelen firmalarımıza her aşamada destek verdik. Bilişim alanında ülkemizin marka haline dönüştürecek adımları attık. 100 günlük icraat programı kapsamında yüksek teknoloji ürünler noktasında destek sağlamak için fon şirketleri ile protokoller imzalıyoruz. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere, yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. Böylece ülkemiz uzay çalışmalarında daha etkin bir şekilde yerine alabilecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek, Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezini açıyoruz. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlıyoruz. Milli güvenli veri depolama sistemini üniversitelerimizin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini TAİ ve TÜBİTAK gibi kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz.

En büyük tematik Teknoparkımız olan 3.5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi’nin de ilk etabının ikinci kısmını tamamlıyoruz. 81 ilimizde 100 adet Dene-Yap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerini imzalıyoruz. ARGE merkezlerinin sayısının yüzde 10, tasarım merkezlerinin sayısının yüzde 8 arttırıyoruz. Kara Araçları Test Merkezi’nin fizibilite çalışmalarını bitiriyoruz. Sanayi İşbirliği Programı kapsamında, kamu ihalelerine hazırlanan firmalarımızı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda birlikte yerlileştirme ve teknolojik kazanımı fırsatından faydalanmaya davet ediyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15’lik fiyat avantajının tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz . Teknoparklarda ARGE çalışması yapan şirketlere verdiğimiz Tür Belgesi, İş Bitirme Yeterliliği olarak mutlaka kabul edilecektir. Mevzuatımızda zaten mevcut olan bu imkanların kullanılabilmesini yakından takip ediyoruz. Ayrıca sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışma başlatıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Bildiğiniz gibi iki ayrı bakanlığın bir araya gelmesiyle oluşan bakanlığımız. Yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmetlerine devam edecektir. Geçtiğimiz 16 yılda çiftçilerimize 108 milyar lira tarımsal destek verdik. Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar TL’ye çıkartarak bu alanda rekor kırdık. Arazi toplulaştırmada 6 milyon 100 bin hektara ulaştık. Böylece üretimde verimliliği ve kazançta bereketi sağladık. Barajlarımızın sayısı biz geldiğimizde 276’idi. Biz bunu 801’e çıkardık. Sulama tesislerimizin sayısını 3 bine yükselterek 17.4 milyon hektar alanı sulamaya açtık. Ağaçlandırdığımız 5 milyon hektar alanla ilan ettiğimiz 11 yeni milli parkla düzenlediğimiz 208 yeni tabiat parkıyla ülkemizin yeşiline sahip çıktık. 100 Günlük İcraat Programımızdan kırsal kalkınmaya yönelik yeni projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz. Damızlık Koyun Projesi kapsamında üreticilerimize Ziraat Bankası kredisi ile 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleri ile 8 bin 300 hektar alanı da sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla 100 milyon hektar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan Projesinin en önemli kısımlarından olan 13.4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri’nin ihalesini tamamlıyoruz. Kral Kızı Dicle, Mardin ve Ceylanpınar ovaları Suruç ve Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz.

Diyarbakır-Ergani, Edirne-Çokal Barajı beşinci kısım, Sivas-Divriği ve Alanya içme suyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli ime suyu sağlıyoruz. Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz. Ergene nehrinin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemini tamamlıyoruz. Sudan’da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikte ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz.

Ticaret Bakanlığı

Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ihracat dayalı bir kalkınma anlayışımız var. İhracatçımızın, girişimcimizin, esnafımızın, sanatkarımızın ve üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek yeni dönemde de önceliklerimizin başında yer alıyor. Yeni sistemde öncelikli hedeflerimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Bunun için gereken ülke stratejilerini ve eylem planlarını hazırlıyoruz. İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulamasına başlıyoruz. Hava deniz ve demiryolu ile transit taşımalarda beyanname zorunluluğunu kaldırıyor karayolunda ise yeni ihracat-refakat belgesine geçiyoruz. İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesini sağlıyoruz. Ticaret hacmimizi artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirliyoruz. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim film yapımı ağrılıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz.

Adana Yumurtalık’ta 1 milyar dolarlık Petrokimya Tesisi yatırımı için arazi tahsisini yapıyoruz. Elektronik ticarete konu ürünlerde Türk malı imajının korunmasına yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve bartır ticaretine yönelik ülke bazlı tedbirler alıyoruz. Rusya, İran, Çin ve bütün buralarla yerli parayla alışveriş yapacağız. Esnaf ve sanatkarlarımızın E-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasına yönelik destek programı başlatıyoruz. Ürün ihtisas borsasının gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmaları tamamlıyoruz. Pazarlama odaklı soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşası ve işletilmesiyle üretici örgütlerinin buralardaki pazar paylarının artırılmasına yönelik adımları atmaya başlıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Bugüne kadar ülkemizin en büyük yatırımlarına imza atmış bir bakanlığımız. Geçtiğimiz 16 yılda bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıkardık. Ülkemizde hiç olmayan hızlı tren hatlarını inşa ettik. Bunlardan bin 213 kilometresini hizmete sunduk. Demir yolarlımızın büyük bir bölümünü adeta sıfırdan inşa etmişçesine yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 26’dan 55’e çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından dağları delerek ulaşımı kolaylaştırdık. Karayolu trenlerimizin sayısını 83’ten 341’e çıkardık. 100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi İstanbul’daki yeni havalimanımızın 29 Ekim’de hizmete girecek olmasıdır.

“3 katlı Büyük İstanbul Tünelinin yap-işlet-devret modeliyle inşaası için ihaleye çıkıyoruz”

İstanbul’a bir başka sözlerinin daha olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 katlı Büyük İstanbul Tünelinin yap-işlet-devret modeliyle inşaası için ihaleye çıkıyoruz. Bir katta raylı sistem, iki katta lastikli sistem. Yaparız, yaparız iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır süt. Bölünmüş yol ağımıza 328 kilometre, otoyol ayağımıza 120 kilometre daha ilave ediyoruz. Toplam 246 kilometre uzunluğa sahip Aydın-Denizli ve Mersin-Taşucu otoyollarının ihalesini gerçekleştiriyoruz. Karayollarındaki güvenliği ve konforu yükseltmek için 893 kilometre daha bitümlü sıcak karışım kaplama yapıyoruz. Tünellerimize 30 kilometre daha ilave ediyoruz. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolunun 120 kilometrelik bölümünde hat serimini tamamlıyoruz. Halkalı-Kapıkule hızlı demiryolunun ihalesini yapıyoruz. Konya Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete sunuyoruz. Van Gölü için inşa edilen İdris-i Bitlisi Feribotu sefere başlıyor. Mersin ve Konya’da 2 milyon 596 bin ton kapasiteye sahip iki lojistik merkezini faaliyete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik”

“Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor” diyen Erdoğan, “Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedik. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik. İnşallah 26 Ağustos’ta zaten Malazgirt’teyiz. Oradan inşallah yürüyüşümüzü yapacağız. Tokat Havalimanının terminal binasının inşasına başlıyoruz. Konya, İzmir, İstanbul, Ankara ve Kayseri’de toplam 73 kilometre şehiriçi raylı sistem hattı yapımı ile 248 araç alımı işi ihaleye çıkıyor. Yerli ve milli 5G ve ötesi için çalışmalara başlıyoruz. Doğrudan cumhurbaşkanlığımıza bağlı kurumlarımızın ve 16 Bakanlığımızın ilk 100 günde gerçekleştirecekleri icraatlar özetle bu şekildedir. İlk kez sizlerle bunu paylaştım” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü yoktur”

Dağıtılan kitapçıkta yer alan 400 proje ve anlattığı sınırlı sayıdaki başlığın binlerce proje içinden süzülmüş olan projeler olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bizim dönemimizdeki açılış törenlerinde onlarca yüzlerce hatta bazen binlerce projeyi toplu olarak hizmete sunduk. O kadar çok eser ve hizmet üretiyorduk ki bunları teker teker açmaya vaktimiz yoktu. 100 günlük icraat programımızı özetin özeti mahiyetinde anlatmamız bile bir hayli uzun sürdü. Türkiye’nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Bizim önümüzde 2023 hedefleri başlığı altında topladığımız bir yol haritamız var. Son beş yılda ardı ardına yaşadığımız hadiseler bazı alanlarda bu yol haritasının gerisinde kalmamıza yol açtı. Önümüzdeki beş yılda iki kat üç kat daha fazla çalışarak daha fazla mesafe kat ederek bu kaybı telafi etmek mecburiyetindeyiz. Şu anda bu ekibimin içerisinde özel sektörde ya kendi işinde olup veya özel sektörde üst düzey yönetici olan arkadaşlarım var. milli dediler, yerli dediler kendilerine daveti yaptığımızda kendi işlerinden ayrılırken buradaki göreve geldiler. Yeni nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını huzuru kalple hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Yönetimlerin birbirlerine enkaz değil her şeyiyle tıkır tıkır işleyen ülke devrettikleri bir Türkiye’ye kavuşmak benim milletimin hakkıdır” diye konuştu.

"Ekonomiyle ilgili söylenenlere, kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ekonomiyle ilgili söylenenlere, kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bu işlerin hepsini evelallah aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Biz Türkiye’yi sadece ekonomisiyle alt yapısıyla üst yapısıyla insan gücüyle büyütmekte kalmadık. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Bugün ister ticaret ister ziyaret için yurt dışına giden tüm vatandaşlarımız dünyanın her yerinde başı dik, özgüveni yerinde, bayrağına sahip çıkan, pasaportuyla gurur duyan bir şekilde dolaşabiliyor. Ülkemizin içinde de herkes geleceğini umutla bakıyor.”

“Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın” ifadesini kullanan Erdoğan, salondan bir kişinin ‘olanlar çıkarsın’ diye seslenmesi üzerine şunları kaydetti:

“Ben de olanlara sesleniyorum zaten. Böylece bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. İnsanlarımız ticaretten siyasete her alanda planını, programını, hesabını geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesi üzerine yapıyor. Milletim ve geçtiğimiz 16 yılda bizler mahcup olmadık. İnşallah önümüzdeki beş yılda da mahcup olmayacağız.”