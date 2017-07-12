Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı’nı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte gece saatlerinde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapımı sürdürülen ’15 Temmuz Şehitler Anıtı’na gelerek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Anıt inşaatını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın alt kaidesiyle birlikte yaklaşık 14 metre olan ay-yıldızlı tepe tacı da yerine yerleştirildi. 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin ve kazanılan demokrasi zaferinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan anıt, darbe girişiminin yıldönümünde 16 Temmuz Pazar günü sabah namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.