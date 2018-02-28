Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in vasiyetini açıkladı

Bosna Hersek’in 25. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da görüntülü mesaj gönderdiği "Saraybosna ile 25 yıl" programı kapsamında "Doğu Batı Arasında Aliya Sempozyumuna" eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannnuşi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yazar Süleyman Gündüz, Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı, Sırbistan Müftüsü Prof. Dr. Mevljud Dudic, Başbakanlık Balkan İşleri Eski Koordinatörü Dr. Mustafa Kahramanyol katıldı.

Açılış yemeğini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın verdiği ATO Congresium’daki seminer programına Aliya İzzetbegoviç’in arkadaşları ile çok sayıda Türk ve Boşnak da katıldı.

"Buralar hep Evlad-ı Fatihan’dır, o size emanettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği görüntülü mesajında İzzetbegoviç’i ölümünden önce hastanede ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kendisi buradaki sohbetimizde ellerimden tutarak ’dualarımız sizinle’ dedi arkasından da şu vasiyette bulundu: Bosna’mı koru, Bosna’ma sahip çık. Buralar hep Evlad-ı Fatihan’dır, o size emanettir dedi" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu vasiyeti yerine getirmek için tüm Balkanlar ve Bosna Hersek’e destek olmaya devam ettiğini söyledi. Bosna halkının İzzetbegoviç’e haklarını helal ettiğini kaydeden Erdoğan, "O kara günlerde kardeşlerimize çok daha fazla destek olamadığımız, katliamların önüne geçemediğimiz Bosna’nın tüm mağdurlarından, mazlumlarından haklarını bize de helal etmelerini istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Sempozyumun açılışında konuşan Nabi Avcı da bakanlık yaptığı dönemde Bosna Hersek’e yaptığı ziyarete değinerek "İki kardeş ülke arasında yapılan protokollerle Türkçe Bosna Hersek’te, Boşnakça da Türkiye’de seçmeli ders haline geldi. Böylece yıllarca gönül diliyle anlaşan çocuklarımız birbirlerinin dilini anlamak için önemli bir imkana kavuştular. Bu tablodan Aliya İzzetbegoviç’in ruhunun şad olduğuna inanıyorum" dedi.

İzzetbegoviç’in yazar ve mütefekkir yönlerine dikkati çeken Avcı, "Bir taraftan din, siyaset ve felsefe alanında mühim bir entelektüel birikime sahip olmak diğer taraftan da bu birikimi pratik siyaset alanına dökmek gibi bir özelliğe sahip olmak 21. yüzyılda çok az entelektüele nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"Aliya, Bosna için bir şanstı"

Sempozyuma katılan Nahda Hareketi lideri Gannuşi "İzzetbegoviç sadece Bosna için değil Müslümanlar için de önemli bir liderdi. Biz Müslümanlar olarak maalesef onun gibi liderlerden mahrum kaldık" şeklinde konuştu.

Gannuşi, İzzetbegoviç’in Bosna Hersek’te Müslümanların öldürüldüğü bir dönemde ülkesinin haklarına sahip çıktığını belirterek, "O, Bosna için bir şanstı. Bosna’daki güçler oradaki Müslümanları yok etmeye kararlıydı. Avrupalılar hiçbir şey yapmadılar, hatta sessizliğe bürüdüler. İzzetbegoviç, örnek bir mücadele göstererek ülkesinin haklarına sahip çıktı" diye konuştu.

İzzetbegoviç’in çözümü hep barışta aradığını söyleyen Gannuşi, "Karşısındakiler Müslümanlara karşı ittifak içerisindeydiler. Ancak Aliya ümitsizliğe kapılmadı ve aslanlar gibi savaştı. Bosna çok şehit verdi ama şehit vererek destan yazdı. İslam ordusuna nasıl dik duracağını gösterdi. İzzetbegoviç, aslında Bosna kadar İslam’ı da kurtarmıştır. Atatürk Türkleri bir araya getirerek bugünkü Türkiye’yi kurdu, Türkiye’yi aslanın ağzından çıkardı. Aynısını İzzetbegoviç de yaptı. İslamın kadına, barışa ve insanlığa düşman olmadığını gösterdi. Avrupa’nın istediği bir İslam anlayışını değil gerçek İslam birliği için savaşını sürdürdü. İzzetbegoviç’in demokrasi ve özgürlük anlayışı insanın değerleriyle örtüşür. Çünkü özgürlük olmadan toplum gelişemez" ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği ise İzzetbegoviç’le birçok görüşmelerinin olduğunu dile getirerek, "O iyi bir lider ve müzakereciydi. Ümmetin sıkıntılarını birebir yaşamaktaydı. İslam yanlış yorumlandığında ISID ve selefi örgütler ortaya çıkıyor. İzzetbegoviç, Hz. Muhammed’in (S.AV.) özgeçmişini farklı yönlerini inceleyerek farklı yorumlar ortaya koymuştur" dedi.

Cesur bir lider

Sempozyuma görüntülü video konferansla katılan Sudanlı tıp doktoru ve yazar Dr. Fatih Ali Hasaneyn Muhammed Şerif, "Lider, yazar, düşünür, şair ve tam anlamıyla bir insan ve Müslüman olan İzzetbegoviç, cesur bir liderdi" dedi. İzzetbegoviç’in hayatına dair bilgiler de paylaşan Şerif konuşmasını, "O Bosna’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet etti" diyerek noktaladı.

Eski milletvekili ve yazar Süleyman Gündüz de İzzetbegoviç’in evrensel bir Bosna bilinci oluşturduğunu söyledi. Dünyadaki mazlum halkların da İzzetbegoviç’in liderliğinde bir mücadeleye giriştiğini kaydeden Gündüz, "Aliya, Bosna’yı bir toprak parçası olarak değil, insanlığın bir kurtuluş atası olarak görmüştür" diye konuştu.