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05 Eylül 2018 19:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti

05 Eylül 2018 19:37




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