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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanını Kabul Etti
05 Eylül 2018 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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05 Eylül 2018 19:37
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