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20 Haziran 2017 15:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ’da iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı’nda AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ’da iftar programına katıldı

20 Haziran 2017 15:17


Altındağ Kültür Sarayı’nda AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları tarafından düzenlenen iftara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla her kökenden, meşrepten insanıyla 80 milyonun tamamının partisidir" ifadesini kullandı. İftar sonrası AK Parti Kadın Kolları’nın hazırladığı tanıtım filmini izleyen Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı.


Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen vefa iftarına Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif’in son günlerine girildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle anlamlı bir sofrada, muhabbetin hakim olduğu bir sofrada bir araya geldik, biliyorsunuz şair güzel söylemiş, ’Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed’siz (S.A.V.) muhabbetten ne hasıl’" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin bugün ulaştığı seviye elbette önce milletimizin emeğinin, sonra da AK Parti’nin son 15 yılda hayata geçirdiği reformların eseridir. En büyük reformumuz ise ülkemizde devletle millet arasındaki soğukluğun ortadan kaldırılması, cumhur ile cumhuriyetin barıştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.




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