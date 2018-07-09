Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1’inci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etmesinin ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e gelen Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Türkiye 24 Haziran 2018 tarihinde iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Yeni yönetim sistemimize göre seçilen ilk cumhurbaşkanlığı görevine şahsımı layık gören milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Dönem milletvekillerini de belirledi. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında 12. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 1’inci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini ve kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Zatıalinizin ve arkadaşlarınızın kurduğu gelecek nesillerin bize emaneti Cumhuriyeti 100’üncü kuruluş yıl dönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Allah bizleri mahcup etmesin. Ruhun şad olsun.”