Dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Ankara’ya hayırlı olsun. Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz içinde stadından konser salonuna kapalı spor salonundan camisine kadar çok büyük ve orijinal bir eser olacak. İngiliz’in Hyde Park’ı varsa bizim de burada devasa bir millet bahçemiz olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen büyük Ankara mitinginde konuştu. Teröristlerle mücadeleyi yerli silahlarla yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, “Son 16 yılda birçok yeniliği hayata geçirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayiinde Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Kahramankazan’da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Dünyanın sayılı uzay ve havacılık bölgelerinden biri olacak bu tesisin ihalesi yapıldı, yıl sonuna kadar inşaatına başlanıyor. Ankara’ya kurduğumuz 4 yeni Organize Sanayi Bölgesiyle OSB sayımızı 12’ye ulaştırdık. Başkentte 82 Ar-Ge merkezi 20 tasarım merkezi kurduk. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde faaliyet gösteren firmalara vergi kolaylığı sağlıyoruz. Ankara’ya uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini kazandırdık. Artık kendi uydularımızı kendimiz yapıyoruz” diye konuştu.

Ankara’ya 3 müjde

“Şimdi geliyorum sizleri mutlu edeceğine inandığım yeni müjdelerimize” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunlardan ilki Ankara’ya kazandıracağımız 55 bin kişilik yeni stadyumdur. Ama bakıyorsunuz bir tane Cumhurbaşkanı adayı diyor ki, ne stadyumu bunların hepsini yıkarım diyor. Mevcut 19 Mayıs stadının yerine uluslararası standartlara uygun dünya çapındaki şampiyonaların final karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte bir stadı da Ankara’ya kazandırıyoruz. Tüm sosyal ve sportif donatılarıyla 6 bin araçlık otoparkıyla, yeşil alanlarıyla bu stat başkente yakışır bir stat olacaktır. Bu vesileyle Süper Lige çıkan Ankaragücümüze başarılar diliyorum. İkinci müjdemiz fuar alanıyla ilgili. Ankara’nın uzun zamandır beklediği fuar alanını Akyurt’ta yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşasına başlanıyor. İhalesi yapıldı ve bir yıl içinde tamamlanıyor. Üçüncü müjdemiz millet bahçemizle ilgili. Ankara’ya diğer şehirlerimizden daha farklı bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Millet bahçemizin bir ucu Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki kavşaktan başlayacak, eski Hipodrom alanını Atatürk Kültür Merkezini yeni yapılacak stadı, Arena Kapalı Spor Salonunu, Gençlik Parkını içine alıp yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını adliye binasının bulunduğu alanı da kuşatarak Melike Hatun Camii’ne ve oradan Ulus’taki Heykele kadar uzanacak. Böyle dev bir alanda millet bahçesini oluşturuyoruz. Ankara’ya hayırlı olsun. Artık yeşil Ankara olacak. Millet bahçemiz içinde stadından konser salonuna kapalı spor salonundan camisine kadar çok büyük ve orijinal bir eser olacak. İngiliz’in Hyde Park’ı varsa bizim de burada devasa bir millet bahçemiz olacak. Bu alanın Konya Yolu ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki 750 dönümlük kısmı müzeler bölgesi olacak. Ankara müze fakiri. Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu, Roma, Mezopotamya ve daha eski Anadolu kültürü burada sergilenecek. Bunun için Kazım Karabekir Caddesi’nin yer altına alınması gerekiyor. Bunu yapacağız. İkinci kısım spor bölgesi olacak. Yeni yapılacak stat mevcut kapalı spor salonu ve diğer spor tesisleri yeşil alanlarla birleştirilip tüm Ankara’nın hizmetinde olacak. Spor tesisleriyle Gençlik Parkı arasındaki ağaçlı yol bu iki bölümün geçiş noktası olacak. Opera binasına kadar uzanan bölgeye gölet yapılacak ve yeşillendirilecek. Melike Hatun Camii önündeki meydan daha da genişletilerek Gençlik Parkıyla bütünleştirilecek. Heykelin 1. ve 2. Meclis binalarının içinde olduğu Cumhuriyet döneminin anıt binaları da millet bahçemizin bir başka önemli bölümünü oluşturacak. Ama bunlardan Muharrem anlamaz. Onların işi değil bu bizim işimiz. Belediyecilikse bizde var, Başbakanlıksa bizde var, Cumhurbaşkanlığıysa o da bizde var. Bu iş çırak işi değil, bu iş kalfalık ister, ustalık ister, büyük ustalık ister. Onun için sizlerden icazet istiyorum.”

Millet bahçesi yapılırken geçmişte üzeri kapatılan derelerin bir kısmının da yeniden ihya edilerek şehre kazandırılacağını söyleyen Erdoğan, millet bahçemizin içinde ulaşım, yaya ve bisiklet yolları, çevresinde tramvay hatlarıyla sağlanacak. Konya Yolu ve Hipodrom Caddesi’nin üzerinin yeşil yollarla geçilerek millet bahçemizle Ankapark’ın onunla birlikte de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin fiziki temasının sağlanması hedefleniyor. Bu projenin içinde kalacak konser salonumuzun inşası önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Ankara’yı bu güzel millet bahçesiyle çok kısa sürede buluşturacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran’da bunlara Osmanlı tokadı gerekmez mi?”

Seçim meydanlarında yaptıklarını, yapmakta olduklarını ve yapacaklarını anlattıklarını bildiren Erdoğan, "2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı anlatıyor. Bay Muharrem’in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Bay Kemal’den terörle mücadeleyi duydunuz mu? Nasıl duyarsınız. Adam Ankara’dan İstanbul’a teröristlerin desteğiyle parlamentoya girenlerle beraber yürüyor. Öbürü 6-7 Ekim’de Diyarbakır’da 53 tane Kürt kardeşimin öldürülmesinin talimatını veren birisini Edirne’de gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu? İnce İnce. 24 Haziran’da bunlara Osmanlı tokadı gerekmez mi? Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara, 1970’lere, 1990’lara geri götürecekler" değerlendirmesinde bulundu.

"Size vaatlerle gelenlere şunları sorun”

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Size bu vaatlerle gelenlere şunları sorun: AK Parti Türkiye’de 284 bin yeni derslik yaptı siz onları yıkacak mısınız? AK Parti 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları işten atacak mısınız? AK Parti 131 yeni üniversite açtı onları kapatacak mısınız? AK Parti Türkiye’de 69 milyon kişiye geniş bant internet hizmeti sağladı onları da kesecek misiniz? AK Parti bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı onları atacak mısınız? AK Parti 539 bin yeni sağlık çalışanını hizmete aldı, onları kapı dışarı mı edeceksiniz? AK Parti Türkiye’de 817 bin vatandaşımızı TOKİ ile ev sahibi yaptı onları yıkacak mısınız? AK Parti 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı bunları kazıyıp tarlaya mı dönüştüreceksiniz? AK Parti 383 kilometre uzunluğa sahip 258 yeni tünel açtı bunları taşla toprakla dolduracak mısınız? AK Parti yüksek hızlı tren hatları yaptı mevcut tren hatlarını modernize etti. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti sadece 6 ilde kullanılan doğalgazı 78 ile çıkardı, çok yakında 81 ile ulaştırıyoruz. Siz bu doğalgaz borularını söküp atıp evleri yeniden kömür sobasına mahkum mu edeceksiniz? Ben de İstanbul’u CHP belediyesinden aldım çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı, sular akmıyordu. Niye? CHP susuzluktur, kirliliktir, çöptür. Bunların geçmişi hep böyle. Ama milletimiz ferasetiyle konuşuyor. AK Parti 525 baraj, 528 hidroelektirik santrali yaptı. 207 içme suyu tesisi bin 232 sulama tesisi açtı. Siz bunları yıkıp yeniden suları denizlere mi akıtacaksınız. AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdık bunları da kökünden sökecek misiniz? AK Parti yaklaşık 4,5 milyon kişiye 15 katrilyon lira tasarruf teşvik fonu ödemesi 8 milyonun üzerinde kişiye 3.5 katrilyon lira konut edindirme yardımı ödemesi yaptı. Bunları geri mi alacaksınız. AK Parti emeklilerin maaşlarını 2-3-4 katına çıkardı. En son bayram ikramiyesi getirdi. Bunları yeniden eski seviyelerine indirecek misiniz? Okulları ücretsiz yapacağız diyor. Okullar zaten paralı değil ki. Biz ilköğretimde de çocuklarımızın kitaplarını masaların üzerine koyuyoruz. AK Parti Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti Türk Lirasındaki 6 sıfırı atarak Türkiye’yi itibarlı hale getirdi. Siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz. İhracatımızı 162 milyar dolara çıkardık. Siz yeniden eski rakama mı döneceksiniz."

"Bunlara kalsa bunlar bu ülkeyi de satar"

"AK Parti Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Osmangazi Köprüsü’nü, daha nice dev eseri ülkeye kazandırdı, siz bunların hepsini de dinamitleyecek misiniz" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Marmarayı’da, Yavuz Sultan Selim’i de yaptık, Osmangazi Köprüsü’nü de yaptık. Osmangazi Köprüsü’nden Sayın Muharrem İnce de geçiyor. Çünkü öbür ucunda Yalova var. Biz buyuz. Oradan kim geçecek kim geçmeyecek buna bakmayız. AK Parti savunma sanayiinde İHA’ları, SİHA’ları, füzeleri, toprakları tankları yaptı. Siz bunları geçmişte yaptığınız gibi yine toprağa mı gömeceksiniz? Nuri Demirağ uçak yapmıştı. Bunlar geldi CHP’nin geçmişteki büyükleri o fabrikayı kapatarak gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor. Bunlar ise onlara çanak tutuyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Suriye’de 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirdik. Bunlar ne diyor Afrin’e gitme. Biz gittik. İnce İnce ne diyor. Bizim İsmail Metin Temel Paşa’ya, geldiğim gün apoletlerini sökeceğim diyor. Önce haddini bil. Apoletleri sen mi taktın sen sökeceksin. Bu apoletleri millet taktı. Bu ülke bir hukuk devletidir. Diyor ki benim için o nasıl herkesi cezaevine attıysa ben de aynısını yapacağım diyor. Haddini bil, Tayyip Erdoğan anayasanın amir hükümleri gereğince bu komutanların başkomutanıdır. Malatya’daki toplantı bir parti toplantısı değildir. Malatya’daki toplantı TESK’in bir iftar sofrasıdır. O iftar sofrasına da o ilin protokol mensupları da gelmiştir. Komutan da 2. Ordu orada olduğu için o iftara gelmiştir. Orada ülkemizi, milletimizi memnun edecek bir ifadeye alkış tutmuştur. Neden rahatsız oluyorsun. Benim milletim size 24 Haziran’da beklediğiniz fırsatı da vermeyecek. Bir tanesi çıkıyor Külliyeyi satacakmış, öbürü çıkıyor Çankaya’yı satacakmış. Bunlar şaşırmış. Bunlara kalsa bunlar bu ülkeyi de satar. Geçmişte bunları yaptılar zaten. Milletimden rica ediyorum. Muhalefet adayları oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Ankara sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. İki pusula bir zarf kullanılacak. Birisi parlamento için diğeri başkanlık için" açıklamasında bulundu.