Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Anladın mı Kemal”

Biz alt yapı yatırımlarında da yerli ve milli bir anlayışı öne çıkarttık, anladın mı Kemal” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 375 eseri kapsayan toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz tabiatı Allah’ın bizlere bir emaneti, tabiat ürünlerini da Allah’ın bize bahşettiği ürünler olarak görüyoruz. Bizim için tabiatın imkanları Rabbimize hamdımızın vesileleridir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiği dönemde İstanbul’da yaşanan su sıkıntısına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğimizde İstanbul adeta susuzluktan kırılıyordu. İstanbul’a su getirmekle görevli olan İSKİ tam manasıyla iflas etmiş, her tarafı dökülen, adı sadece yolsuzluklarla anılan bir kurum haline gelmişti. O zaman bu kardeşiniz de belediyeyi CHP’den almıştı. İSKİ’nin başında da CHP’li belediye başkanının atadığı bir genel müdür vardı, görevden aldık ve Veysel Hocamızı İSKİ’ye Genel Müdür yaptık ve İSKİ’yi ayağa kaldırdık. Biz yaklaşık 2,5 milyar dolar borç ile belediyeyi devraldık. İstanbul’u çöp dağlarından temizledik. İktidara geldik ve gördük ki 76 şehrimizde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Bu defa Türkiye’nin su sıkıntısının çözümü için Veysel Hocamızı bakanlığın başına getirdik. 81 vilayetin tamamında içme suyu meselesini büyük oranda çözdük. Her alanda tarihi projeleri hayata geçiren bir ülke haline geldik. Eskiden baraj gibi, büyük alt yapı projeleri gibi işleri yabancı firmalar yapardı, ülkemizin bu konudaki birikimi çok sınırlıydı. Biz alt yapı yatırımlarında da yerli ve milli bir anlayışı öne çıkarttık, anladın mı Kemal. Artık en büyük projeleri dahi kendi müteahhitlerimizle, mühendislerimizle yapabiliyoruz. Bu sayede dünyada müteahhitlik hizmetlerinde Çin’in ardından ikinci sıraya yerleştik. AK Parti iktidarları döneminde hizmete alınan baraj sayısı 508’dir. Türkiye’de daha önce 48 milyon dekar olan sulama alanı, bu rakam 65,3 milyon dekardır. Hedefimiz 85 milyon dekar olan sulanabilir arazilerin tamamına bu imkanı sağlamaktır. Yeni yatırımlar yanında mevcut alt yapının ıslahı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İçme suyunda kayıp kaçak oranını yüzde 25’e indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ağaçlandırma çalışmalarında da başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, “2023 yılına kadar inşallah 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz, boyuna konuşmasınlar. Onlara sormak lazım kaç ağaç diktiniz onu söyleyin. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Her alanda olduğu gibi ülkemizin su ve ağaç imkanlarını milletimizin hizmetine sunacağız. Biz tabiatı Allah’ın bizlere bir emaneti, tabiat ürünlerini da Allah’ın bize bahşettiği ürünler olarak görüyoruz. Bizim için tabiatın imkanları Rabbimize hamdımızın vesileleridir” şeklinde konuştu.

“180 gün hedefleri doğrultusunda 375 eser”

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay, Antalya, Uşak, Bartın ve Edirne’ye telekonferans sistemi ile bağlanarak tesislerin açılışlarını gerçekleştirdi. Orman ve Su İşleri Bakanlığının hizmete açtığı 375 eserin içinde 77 adet baraj, 32 adet gölet, 139 adet sulama tesisi, 21 adet içme suyu temin tesisi, 1 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 74 adet grup taşkın koruma tesisi, 4 adet ulaşım tesisi, 12 ağaçlandırma ve ormancılık faaliyeti, 4 adet erozyon sel ve çığ modelleme tesisi, 9 tabiat turizmini geliştirmek için milli park ve tabiat parklarında alt yapı ve tanıtım merkezleri, 2 meteoroloji tesisi bulunuyor. 7,7 milyar liraya mal olan bu tesislerde 128 milyon metreküp içme suyu temin edilecek, 1 milyon 971 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açılacak ve yıllık 1 milyar lira zirai gelir artışı sağlanacak, yıllık 20 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Projeler ile 7 şehir merkezi, 57 ilçe merkezi, 577 yerleşim yeri ve 242 bin dekar arazi taşkından korunacak, 3 milyon 147 bin 910 dekar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı yapılacak, 214 milyon adet fidan üretilecek, 67 adet bal ormanı, 1 adet şehir ormanı, 57 adet mesire yeri ve 1 adet trüf ormanı tesis edilecek. 785 köy ve mahallede gelir getirici orman tesis edilecek, 10 bin 617 orman köylüsü aileye kredi ve hibe desteği sağlanacak. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak yaklaşık 18 milyon metreküp orman emvali üretimi sağlanacak.