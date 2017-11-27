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27 Kasım 2017 17:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopulos’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos’u AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopulos’u kabul etti

27 Kasım 2017 17:25




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