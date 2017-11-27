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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopulos'u Kabul Etti
27 Kasım 2017 17:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avramopulos’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos’u AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
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27 Kasım 2017 17:25
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