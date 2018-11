Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili kurumları bir kez daha ikaz ediyorum”

Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, mazerete sığınmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı programında konuştu. “Kendi bilim insanlarımızı, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum” diyen Erdoğan, “Bir anda asırlık birikimleri yakalayıp geçmek tabi ki mümkün değildir ama bu doğrultuda samimi ve etkili çalışmalar yapan bilim ve iş insanlarımızı da gerektiği şekilde desteklememiz gerekiyor ve bu destekleri vermeye hazırız. Hem milletimize karşı sorumluluğumuzun hem de ülkemizin çıkarlarının gereği budur. Buradan bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili tüm kurumlarımızı bir kez daha ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye, mazerete sığınmaksızın, hiçbir komplekse düşmeksizin destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum. Türkiye sağlık alanındaki hedeflerine inanıyorum ki sizlerin gayretleriyle, çabasıyla emeğiyle ulaşacaktır. Madem ecdadımız, ‘Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' demiştir. Bu iş bu kadar önemli. Öyleyse mutluluğun kaynağı olan sağlığa daha çok önem vereceğiz. Ortalama insan ömrünün birkaç asır önceki 40'lı yaşlardan bugün 80'li yaşlara dayandığı bir dünyada bizim sağlık alanındaki çalışmaların gerisinde kalmamız düşünülemez. Rabbimizin bize verdiği ömrün her anını mutlulukla, huzurla geçirmek için buna mecburuz. Eskiler sadece uzun değil aynı zamanda hayırlı, sağlıklı bir ömür isterlerdi. Hayırlı bir ömrün sağlık kısmında en büyük sorumluluk önce hocalarıma sonra da siz öğrencilerime düşüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde eğitim-öğretimi ve sağlığı önceliklerimiz arasında ilk sıralarda tutmayı sürdürüyoruz. Bugün ülkemizin eğitim ve sağlık kurumlarının her birinde görev yapanların sayısı silahlı kuvvetlerin ve emniyet teşkilatının toplam mevcudundan bile fazladır. Türkiye gibi dünyanın en büyük güvenlik sorunlarının yaşandığı coğrafyasında bulunan bir ülkenin eğitim ve sağlık konusuna verdiği bu önem aslında geleceğimize nasıl baktığımızın işaretidir. Amaçlarından birinin dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmemiz olan 2023 hedeflerimizin temelini bu anlayış oluşturuyor. Gençlerimize mirasımız olan 2053 ve 2071 vizyonlarımızda ülkemizi her alanda en ileri seviyeye kavuşturmuş olacağız. Milletimizin ve dostlarımızın sağlıklarını emanet edeceğimiz sizlerden bu vizyonlara sıkı sıkıya sahip çıkmanızı bekliyorum” açıklamasını yaptı.