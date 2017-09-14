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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Etti
14 Eylül 2017 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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14 Eylül 2017 16:01
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