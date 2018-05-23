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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Etti
23 Mayıs 2018 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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23 Mayıs 2018 14:00
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