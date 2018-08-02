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  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Yapılan Yaş Toplantısı Sona Erdi. Toplantı 2,5 Saat Sürdü.
02 Ağustos 2018 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.

IHAAW174609-SIY/02-08-2018 - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan YAŞ toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantı 2,5 saat sürdü.

02 Ağustos 2018 17:46

Toplantı 2,5 saat sürdü. 02.08.2018 17:46:09 TSI NNNN




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