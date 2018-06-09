Çalışacaksın, üreteceksin, bu iş çıraklık işi değil” dedi.

AK Parti’nin 19 Mayıs Stadı’nda yapılan mitingi öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, stada ilk önce Başbakan Binali Yıldırım geldi ve vatandaşlara hitap etti. Mitinge BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Seymenlerin arasında girdiği statta binlerce vatandaş tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bağımsızlığımızın, demokrasimizin, kalkınmamızın sembolü Ankara, 81 milyon vatandaşımızın dertlerinin çare kapısı Ankara, dünyadaki yüz milyonlarca kardeşimizin umut kapısı Ankara, kurucu şehir Ankara. Sizleri kalpten selamlıyorum Ankara” diyerek sözlerine başladı. Ankara’nın hep yanlarında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Ankara’nın tam bir destan yazdığını ifade etti. Erdoğan, “Bugüne kadar kimsenin önünde eğilmedik, bu güne kadar sadece Allah’ın önünde eğildik” dedi.

Ankara’nın tüm ilçelerinin darbecilere karşı kahramanca direndiğini, o gecenin Ankara’nın 149 şehit verdiğini söyleyen Erdoğan, "Ankara sadece kendisinin istiklalini ve istikbalini korumakla kalmadı, gövdesini uçaklara, helikopterlere, namlulara siper etti. Böyle bir milletin mensubu olmakla iftihar ediyorum. Ama birileri İstanbul Atatürk Havalimanı’nda saat 23.17, biz de Marmaris’ten yola çıkıyoruz. Biz gece yarısı ineceğiz, ama 23.17’de Bay Kemal tankların eşliğinde oradan Bakırköy Belediyesine gidiyor kontrollü olarak. Ondan sonra da ertesi gün takip ediyor, ekranın karşısında kahvesi geliyor, ondan sonra da beyefendi, ‘Böyle bir darbe olduğu zaman tankların üzerine önce ben çıkarım’ diyor. İstanbul’un Bağdat Caddesi’nde tanklar geçerken birileri o tankların geçişini alkışlıyordu. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bir diğer tarafta da bu tencereciler, tavacılar varken, bu Anadolu’nun evlatları da tankların, F-16’ların karşısında yılmadan, usanmadan şehadete yürüdü. Hayatımın son 16 yılının büyük bir bölümünü böyle bir şehirde geçirmiş olmaktan iftihar ediyorum. Ankara Türkiye’nin en büyük reformlarına öncülük etti” dedi.

“Bay Kemal görüyor musun, bunlar yan gelip yatarak olmadı”

Son 16 yılda Ankara’ya 116 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, “Bay Kemal görüyor musun, bunlar yan gelip yatarak olmadı, Bay Muharrem bu işler durup dururken olmuyor. Çalışacaksın, üreteceksin, bu iş çıraklık işi değil. Bay Kemal’in SSK’yı nasıl batırdığını iyi biliriz” ifadelerini kullanan Erdoğan, SSK hastanelerinde ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun Savaş Ay’ın bir programında çekilmiş görüntüleri miting alanındaki vatandaşlara izletti.

“Bunlara 5 koyun ver, kaybedip gelirler. Bundan bir şey olmaz. Son pişmanlık para etmez, şuanda 19 Mayıs’ta bulunan tüm kardeşlerime sesleniyorum, durmak yok” ifadelerini kullanan Erdoğan, Ankara’da yapılan yatırımları anlattı. Son 16 yılda 12 yeni üniversite kurulduğunu belirten Erdoğan, sağlıkta 137 sağlık tesisinin Ankara’ya kazandırıldığını, 14 adet sağlık tesisinin inşasının da devam ettiğini söyledi. Bilkent Şehir Hastanesinin yakında, Etlik Şehir Hastanesinin ise önümüzdeki yıl açılacağını kaydeden Erdoğan, Ankara’da yapılan otoyol ve hızlı tren çalışmalarından bahsetti.

Ankaray ve metronun uzatılacağını da belirten Erdoğan, Ankara’nın savunma sanayinde de başkent konumuna geldiğini belirterek, savunma sanayinin yüzde 80’inin Ankara’da bulunduğunu kaydetti.