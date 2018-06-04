Bazılarının sırtında küfe yok, bol bol atıyorlar, bol bol dağıtıyorlar. Buna inananlar da oluyor. Ama bizim sırtımızda küfe var. Yapacağımız işi vaat ederiz ve onu yaparız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde emeklilerle iftar sofrasında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerden gençlere eski Türkiye’yi anlatmalarını istedi. Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten emekliler başta olmak üzere milletin tüm fertlerinin istifade etmesinin temel politikaları olduğunu belirten Erdoğan, “Biz hiçbir zaman öyle seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup da, iş başına gelip de bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok, bol bol atıyorlar, bol bol dağıtıyorlar. Buna inananlar da oluyor. Ama bizim sırtımızda küfe var. Yapacağımız işi vaat ederiz ve onu yaparız. Yapamayacağımızı vaat etmeyiz. Bu güne kadar biz hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Bizim bir sözümüz var, ‘ne aldananlardan olacağız ne aldatanlardan olacağız.’ Önümüzdeki dönemde ülkemizi zenginleştirme ve bu zenginliği milletimizin tamamına yansıtma taahhüdümüzü çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Bunun için güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyoruz. Emeklilerimizle birlikte inşallah vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti diyerek bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.

“Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım”

Emeklilerin Türkiye’nin eski günlerini gençlere anlatmasını isteyen Erdoğan, “Hatırlayın, meşhur CHP’nin, tek partinin dönemleridir. Bizim dedelerimiz, babalarımız bu çileleri çekti. Biz bu çileleri halkımıza çektirmiyoruz. Sizler 1960-70-80-90’lı yılları bizzat yaşamış nesillersiniz. Yokluğun, yoksulluğun, krizin, kaosun ne olduğunu sizlerden daha iyi bilecek kimse yoktur. Bu günün gençleri bilmez, bunları en iyi siz bilirsiniz. Bugünün gençlerine de bunları anlatmak lazım. Şimdi onlar bollukta, toklukta yokluğun acısını bilmiyorlar. Bilhassa yaşı 25-30’ın altındaki gençlerimiz sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Ülkemizin geçtiğimiz 16 yılda katettiği mesafeyi geçmişle mukayese etme imkanı olmayanlara o günleri anlatmak kolay değil. Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye’yi anlatmanızdır. Çünkü sizler aynı zamanda bu milletin hafızasısınız. Lütfen gençlere okuyacak okul bulamadığımız, okul bulsak öğretmen bulamadığımız, öğretmen bulsak 60-70 kişilik, hatta 100’ün üzerinde öğrencinin bulunduğu sınıflarda ne dediğini anlamadığımız o günleri anlatın. Benim sınıfım 75 kişiydi, şimdi 30’un üzerinde neredeyse sınıf yok gibi. Bizim dönemimizde 10 kişiden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi tamamının girme şansı var” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin eğitim, sağlık ve ulaştırma alanlarında nereden nereye geldiğini de anlattı.