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09 Ağustos 2018 17:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım’ı kabul etti

09 Ağustos 2018 17:39




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