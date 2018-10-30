Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değerini, Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmış, engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz" dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirdi, "Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl bir anlayıştır"

İstanbul'da açılan 3. havalimanına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Öyle bir kutlama ki, günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edilecek. Her uçuşta her inişte ‘burası 29 Ekim 95. yıl dönümünde açılmıştır denilecek" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun da yeni havalimanında gerçekleştirildiğini kaydeden Erdoğan, "Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu, ayrı mesele. Neymiş, Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış, bu nasıl bir anlayıştır. Sen yeter ki gönlünü bu işe ver" şeklinde konuştu.

Yeni havalimanının dünyada önemli hatlardan birisi olacağını söyleyen Erdoğan, "İsmini İstanbul Havaalanı olarak koyduğumuz bu dev eserle birlikte Türkiye artık sadece transit merkez konumunu güçlendirmekle kalmamış, hava ulaşımı ve lojistikte de en üst lige çıkmıştır. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanımızın statüsü aynı isimle devam edecektir. İstanbul'un ismini en yalın hali ile yeni havalimanımızda da kullanarak 2023 ve sonrasındaki hedeflerimize uygun bir adım attığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın inşaatının 42 ayda bittiğini belirten ve Berlin'de 2006'da temeli atılan havalimanının hala devam ettiğini kaydeden Erdoğan, havalimanının kapasitesi ve diğer özellikleri hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon euro'dur. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira 22 milyar 152 milyon euro'dur. Havalimanımız sadece bu iki kalemle vergiler hariç toplam 32,4 milyar euro'luk ekonomik büyüklüğü ülkemize kazandırdı" dedi.

"Gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa sözleri ile de milletimizi hep aşağılamışlardır"

Ana muhalefet partisinin havaalanı ile ilgili yaptığı eleştirilere cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar böyle bir bütçe mantığında, gelirlerin, yatırımların çeşitlendirilmesinden anlamazlar, bunlar sadece kurusıkı atarlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde yıllarca milletimizin pek çok ortak değerini, Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne cumhuriyete, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmış, engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti, gazi ile Atatürk'ü birbirinden uzaklaştırarak gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu kafa sözleri ile de milletimizi hep aşağılamışlardır. Bunlar milletimizi tarihinden, medeniyetinden, kültüründen özellikle kopartarak kimliksiz, kişiliksiz, sadece şekilden ibaret bir batıcılığa mahkum etmek istemişlerdir. Ezandan başörtüsüne kadar milletimizin tüm değerleri ile uğraşmalarının sebebi de budur."

Geçmişte yaşananlardan örnekler veren Erdoğan, "Bunlar Atatürk'ün ismini ve resmini okullardan çıkartmadılar mı, Türk parasından çıkartmadılar mı, sınıflardan tabloları kaldırmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Bunları anlatmaya mecburuz. Bu genç nesil bunları bilmez ama Bay Kemal bilir. Hadi izah et bakalım, bunları nereye koyacaksın. Bir taraftan ‘Atatürkçüyüm' diyeceksin, diğer taraftan Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. Bunları anlatacağız. CHP'nin kirli yüzünü herkesin bilmesi lazım, gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bilecekler ki, bu genç nesil bunu yutmasın. Onlar da hesabını sorsun. Cumhuriyet kavramını istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün başka bir yerde olurdu" dedi.

Erdoğan'ın “Tayyip dede” diye bağıran bir çocuğa cevap vermesi salonda alkışlarla karşılandı.