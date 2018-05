Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz sizler gibi aşağılık değiliz”

Kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yapıyorsunuz, yeni tanımadık sizi. Ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizin kutsallarınıza aynı dille saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.”Yapacak daha çok işimiz var” diyen Erdoğan 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, “Demokraside, terör örgütlerinin her yolu kullanarak gerçekleştirdiği sabotajlara rağmen ileriye doğru atacağımız daha çok adım var. Ekonomide, hiçbir rasyonel ve teknik temeli olmayan, tamamen kur üzerinden yürütülen saldırı dalgasını tersine çevirmek için hayata geçirecek projelerimiz var. Dış politikada; Suriye, İran, Irak, Balkanlar, AB, Rusya, ABD, Orta Asya, Afrika başta olmak üzere her alanda yapacağımız çok iş var. Güvenlik konusunda, sınırlarımız içinde ve dışında artık kaçınılmaz hale gelen operasyonları sürdürmeye, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. Hizmet kalitesini yükseltecek, eğitim öğretim kurumlarımız, sağlık kurumlarımız, hızlı tren hatlarımız, barajlarımız ve el uzatacak gariplerimiz var. Bütün bunları etkili ve kararlı bir şekilde yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi büyük bir kolaylık olacak ama Mecliste de çoğunluğu sağlamamız şarttır. Her şeyden önce sistem oturana kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yanında çok sayıda kanun çıkartmaya veya kanun değişikliğine, hatta Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulacaktır. Aziz milletimden isteğim şudur: Bizi bugüne kadar yalnız bırakmadınız, bu defa Anayasa değişikliği yapabilecek güce bizleri kavuşturmak suretiyle Cumhur ittifakına çok daha farklı bir güç katmanız olacaktır. Yeni dönemde de istikrarın ve güvenin temininde meclis çoğunluğu önemlidir. Cumhur ittifakı ile amacımız Mecliste sadece çoğunluğu elde etmek değil, aynı zamanda reformlar için gereken Anayasa değişikliği sayısına da ulaşmaktır. Milletimizin desteğiyle Cumhur ittifakının Anayasa değişikliği çıtasının üzerine çıkacağına ben inanıyorum, milletime güveniyorum. Tayyip Erdoğan bugüne kadar ülkesinin ve halkının aleyhine olacak hiçbir adım atmamış, hiçbir karar vermemiştir. Buna rağmen ortaya çıkan sıkıntılar, eksikler ve belki yanlışlar art niyetten veya tembellikten değil, hayatın kendi tabi akışı içindeki değişimlerden kaynaklanmıştır. Dün iyi bildiğiniz, birlikte yol yürüme kararı aldığınız insanların veya kesimlerin yarın rotayı nereye çevirebilecekleri kestirmek mümkün değildir. Biz Rabbimizin emri gereği ülkemize ve milletimize hizmet edecek herkesle birlikte olmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ne zaman ki yollar çatallaştı işte o zaman hep milletimize baktık. Geçmişte birlikte olduklarımızdan daha sonra kendilerine başka yollar, istikametler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden başka bir şey gelmezdi. Nitekim öyle de yaptık. Bugüne kadar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın hesabını milletimize vermekten hiç çekinmedik. Hesabımız halkadır, hakkadır. Bugün de bu hesabı her yerde herkese karşı göğsümüzü gererek veririz” diye konuştu.

"Biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da aralarında Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de olduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin, Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması için yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. Erdoğan, “Önceki gün Fransa’da kendini bilmez bir grup çıkmış Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bir bildiri yayımlamış. Bunu söyleyenlerin Kur’an-ı Kerim’den haberlerinin olmadığı çok belli de acaba ömürlerinde kendi kitapları İncil’i hiç okumuşlar mıdır veya Tevrat’ı okumuşlar mıdır? Okusalar herhalde İncil’in de yasaklanmasını isterler ama bunların böyle bir sorunu, derdi asla yok. Biz Batı ülkelerini İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık konusunda uyardıkça adımız kötüye çıkıyor. Ey Batı, bizim kutsal kitabımıza saldırdıkça şunu bilesiniz ki biz sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli aşağılık olduğunuzu biliyoruz. Bunu zaten her yerde yapıyorsunuz, yeni tanımadık sizi. Ne kadar siz bunları yapsanız da biz sizin kutsallarınıza aynı dille saldırmayacağız. Çünkü biz sizler gibi aşağılık değiliz. Bizim bir karakterimiz, duruşumuz, yapımız var. Biz kime, nerede, hangi dille konuşulacağını çok iyi biliriz. Biz hakikatleri haykırmayı sürdüreceğiz. İktidarlarımız döneminde Türkiye olarak hiçbir ülkeye, hiçbir uluslararası kuruma kayıtsız, şartsız bağlılık veya kayıtsız şartsız husumet anlayışıyla hareket etmedik. Biz kişilere değil, ilkelere bağlıyız. Karşımızdakiler bu ilkelere uyarsa ne ala, uymazlarsa hiç kusura bakmasınlar; Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda dilediğini yapmakta serbesttir. Bugüne kadar hep böyle davrandık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

24 Haziran seçimlerine hızla yaklaşıldığını belirten Erdoğan, milletvekili aday belirleme sürecine ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu. Aday belirleme sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Erdoğan, “Milletimizin karşısına herkesin işte budur diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız. Açık ve net söyleyeceğim; tabi ki 600 isimden oluşan bir liste ile halkımızın karşısına çıkacağız. Listelerimizde yer alanlar olacaktır, yer alamayanlar olacaktır. Biz bunları bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yer alanlar, yer almayanlar bu noktada bizi anlayışla karşılamaları gerekir. Birçok ölçüleri devreye sokmak suretiyle oluşturacağımız bu listelerle tek derdimiz var; halkımızın karşısına en ideali ile çıkabilmek. Burada birçok hassasiyetlerimiz var. Bölgenin demografik yapısından tutunuz o bölgedeki hassasiyetlere varıncaya kadar bunları gözden geçirmek, hanım, genç tüm bunları gözden geçirmek ve bu dengeleri kurabilmek. Bu dengeleri kurmak suretiyle listelerimizi oluşturalım istiyoruz. Meclis grubumuz ne kadar güçlü olursa cumhurbaşkanlığı hükümeti olarak Yürütme’de o kadar rahat ederiz. Cumhur ittifakı nazar değmesin şu ana kadar iyi gidiyor. Diğer partilerin kurduğu 3 benzemez ittifakının tersine biz tek Cumhurbaşkanı adayıyla milletimizin karşısına çıkacağız. Seçime kadar olan yaklaşık 7 haftalık süreyi en verimli şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki hafta gireceğimiz Ramazan ayının bereketi seçim çalışmalarımıza da yansıyacaktır. İl kongrelerimiz vesilesiyle son 5 ayda 50 şehrimize gitme imkanı bulmuştum. Seçim tarihine kadar en azından büyükşehirlerimizi kapsayan bir programımızı mutlaka gerçekleştireceğiz. Milletvekili aday listelerinin ilanıyla hep birlikte tam saha çalışmayı sürdüreceğiz. Ana kademe, hanımlar, gençler; şu 7 haftada durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.