Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun. Ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki caminin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ki bu dünyada bir mescit bina eder inşa eder Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle siz sevgili öğrencilerimize gerek sahil güvenlik gerek jandarma olarak, şimdi bin 500 kadar öğrencimizin komando eğitiminde olduğunu öğrendim. Buna da çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar arttırırsak özel kuvvetlerimizi ne kadar arttırırsak terörle mücadele de başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin Operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun. Ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bu mabetlerimiz bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yerdir. Akif öyle diyor, ’İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.’ Bu bakımdan bizim hem işin fizik noktasında hem maddi noktasında ama aslolan manevi noktada, imani noktada işin temerküz etmesidir. Bizim büyük bir avantajımız var. Müslümanız, Rabbim bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Bizde malum Mehmedimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun içinde küçük Muhammed anlamında bizim askerimize Mehmetçik adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı Mehmetçik olan yoktur. Bu sadece bizde var. Mehmetçikler olarak sizler kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu da mübarek kılsın. Bu vesileyle bu kampüsteki mescidimiz hayırlara vesile olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından caminin açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve komutanlarla birlikte kesti.