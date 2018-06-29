Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Önümüzdeki Dönemde De En Büyük Mücadelemiz Ülkemizde Terör Olacak”
29 Haziran 2018 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

29 Haziran 2018 14:44

Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun. Ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki caminin açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim ki bu dünyada bir mescit bina eder inşa eder Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle siz sevgili öğrencilerimize gerek sahil güvenlik gerek jandarma olarak, şimdi bin 500 kadar öğrencimizin komando eğitiminde olduğunu öğrendim. Buna da çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı ne kadar arttırırsak özel kuvvetlerimizi ne kadar arttırırsak terörle mücadele de başarımız o kadar artacaktır. Nitekim son gerek Cerablus gerek Afrin Operasyonlarında sizlerin başarısını gördük. Bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun. Ülkemizde huzur hakim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:


"Bizim bu mabetlerimiz bu noktada işin manevi boyutunun güçlendiği yerdir. Akif öyle diyor, ’İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.’ Bu bakımdan bizim hem işin fizik noktasında hem maddi noktasında ama aslolan manevi noktada, imani noktada işin temerküz etmesidir. Bizim büyük bir avantajımız var. Müslümanız, Rabbim bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu hiçbir dinde yok, bizde var. Bizde malum Mehmedimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun içinde küçük Muhammed anlamında bizim askerimize Mehmetçik adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı Mehmetçik olan yoktur. Bu sadece bizde var. Mehmetçikler olarak sizler kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Peygamberlere en yakın makam olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu da mübarek kılsın. Bu vesileyle bu kampüsteki mescidimiz hayırlara vesile olsun."


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından caminin açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve komutanlarla birlikte kesti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç