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13 Ağustos 2018 16:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanını kabul etti

13 Ağustos 2018 16:09




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