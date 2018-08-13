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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Kurul Başkanını Kabul Etti
13 Ağustos 2018 16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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13 Ağustos 2018 16:09
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