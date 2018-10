Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan yorulduk”

Zaten bunlar Filistin ve Kudüs'ün acısını yüreklerinde hissettikleri için değil, bunun üçerinden bize yüklenebileceklerini düşündükleri için konuyu gündeme getirdiler” dedi.

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine sert cevap verdi.

“Bu zat aynı iftira ve yalan vagonuna binmekten vazgeçmedi”

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ana muhalefet partisinin yaklaşımını eleştiren Erdoğan, “Eğer 17 yıldır dedikodulara bakarak bu devleti yönetecek olsaydık ülkemizi bir milim öte götüremezdik. Terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarının hezeyanlarını anladık, hepsinin kuyruk acısı var biliyoruz, hepsinin kursaklarında bırakılmış hevesleri var. Son yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle ezdik, nefeslerini öyle kestik ki, ne yapsalar yeridir. Ülkemizin yaşandığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz. Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Kendisini Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin defa rezil kepaze ettik. İftiralarını mahkeme önünde ispatlayamadığı için kendisinden kazandığımız tazminatların tutarını artık hatırlamıyorum. Bu zat aynı iftira ve yalan vagonuna binmekten vazgeçmedi. Haktan, hukuktan öyle habersiz ki, eline ne tutuşturulursa affedersiniz mal bulmuş mağribi gibi hemen grup konuşmasında anlatıyor. Halbuki çok basit bir araştırma yapsa, öyle olmadığını görecek. İnternet ve sosyal medya çağında her konuda istediğiniz kadar yalan bilgi, belge, resim, görüntü üretebilir ve yayabilirsiniz. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk mevkiinde olanların bu tür malzemelerle değil gerçek bilgi ve belgelerle ortaya çıkması gerek. Bunların yöntemi çamur at tutmasa da izi kalır. Malum eski komünistlerin yöntemi. Hala bunlar oradalar. Sonuçta rezil kepaze olacağını bile bile çıkıyor kürsüde bunları anlatıyor. Son grup konuşması baştan sona böyle yalanlarla, iftiralarla dolu. Bu zatı yalanlarını her ortaya döküşüm ardından bir daha kendisini muhatap almayacağımı söylüyorum. Ama öyle şeyler yapıyor ki, öyle şeyler söylüyor ki, cevap vermemeyi şahsımdan ziyade partime, ülkeme, milletime haksızlık olarak gördüğüm için yeniden topa girmek zorunda kalıyorum. Bu seferde milletim diyecek ki, ‘gerçekten böyle bir şey mi var?' Bunun cevabını vermek zorunda kalıyoruz. Bazıları ‘ya muhatap almayın' diyor, neyi muhatap almayacaksın, bir değil, iki değil, üç değil. Dikkat edin Türkiye'de ne kadar terörist, provokatör, şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, destekleniyor. Bu zatın Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşte, koluna kimlerin girdiğini baktığınızda zaten tüm açıklığı ile ortaya çıkıyor. Teröristlerle el ele kol kola beraber yürüyebiliyor. Unutmayın, herkes sevdiği ile beraberdir deyip geçiyorum” diye konuştu.

“Filistin ile ilgili tek söz söylemedi' diyor. Ben şimdi buna nasıl cevap vermeyim”

Kılıçdaroğlu'nun Kudüs ile ilgili kendisine yaptığı eleştiriye değinen Erdoğan, “Önce Kudüs meselesine girdi, ardından hızını alamayıp ‘Erdoğan gitti, BM'de konuştu, Filistin ile ilgili tek söz söylemedi' diyor. Ben şimdi buna nasıl cevap vermeyim. Biliyorum benim milletim buna inanmaz, hele hele Filistinli hiç inanmaz. Orada kimin posterleri ile Türk Bayrakları ile Filistinlinin nasıl dolaştığını biliyoruz. Bu zatın adamlarının da benim Filistinli kardeşlerimin düşmanları ile nasıl bir arada olduğunu da biliyorum. Hadi bu zat bizim konuşmamızı dinlemedi. Etrafında ona Tayyip Erdoğan'ın her uluslararası platformda olduğu gibi Filistin'e ve Kudüs'e nasıl sahip çıktığını anlatan bir Allah'ın kulu demek ki yok. Biz o konuşmamızda Filistin'i de Kudüs'ü de anlattık. Kudüs'e karşı verilen mücadeleyi ey Kılıçdaroğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak İstanbul'da yaptığımız toplantı ile BM Genel kuruluna getiren biz değil miyiz? Ya sen hangi bulutlarda dolanıyorsun, kendine gel. BM Genel Kurulunda Amerika 7 oy aldı, biz 127 oy çıkartmak suretiyle Kudüs'ü bu noktaya taşıdık. Senin en ufak bir emeğin yok bu işin içinde. Zaten bunlar Filistin ve Kudüs'ün acısını yüreklerinde hissettikleri için değil, bunun üzerinden bize yüklenebileceklerini düşündükleri için konuyu gündeme getirdiler. Orada da çuvalladılar. Bizim derdimiz onlarla beraber olmaktır. Biz onlarla beraber yoğrulduk, Filistin denilince akla AK Parti gelir. Gazze deyince akla AK Parti gelir. Müslümanlara güveni ve inancı yoksa gitsin diğer dini azınlıkların temsilcilerine sorsun” şeklinde konuştu.