Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bunun adı gericiliktir”

yüzyılın ikinci yarısına hazırlamaya başladığı bir dönemde birileri ısrarla 1940'ların, 60'ların, 70'lerin, 90'ların baskı iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan işe illa bir isim verilecekse bunun adı gericiliktir” dedi.

TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arif Nihat Asya'nın “Naat” şiiri ile Müslümanların Mevlit Kandilini tebrik etti.

“Buralardan bir şey çıkartma gayretine girmek boşunadır”

Pek çok ülkenin uzun zaman ve enerji harcayarak gerçekleştirdiği dönüşümü kendilerinin birkaç ay içinde tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, “Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturtulamamış olmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu, bürokraside bundan kaynaklanan atalet, rehavet ve tıkanıklıklar yaşandığını biliyoruz. İnşallah bunları da en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanlarını başarı ile verenler milletin gönlündeki yerini alacaklar, veremeyenler ise nöbeti devredecekler” diye konuştu.

Paris'te yapılan Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılı programına katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tür yerlerdeki ziyaretlerimiz, iyi bilinmelidir ki, dünya liderleri ile bir araya gelme ve bu buluşmaları fırsata dönüştürmedir. Buralardan bir şey çıkartma gayretine girmek boşunadır” şeklinde konuştu.

“Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın”

İstanbul'da açılışı yapılan Millet Bahçesi Projesi'nden bahseden Erdoğan, “Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu Millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarında, bu olayları yapanların finansörü konumunda olan, şuanda da cezaevinde olan bu kişi ile iltisaklı birçok malum kişi, bunların içinde akademisyenlerde var, geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta bakıyorsunuz batı dünyasından birileri de açıklama yapıyor. Bizim bildiğimiz çok şeyler var, malum dünyada bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var. Bu içeriye alınınca niye rahatsız oluyorsunuz. Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryat figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki, ‘bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir.' Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizi karıştıramayacaksınız”

Rusya Devlet Başkanı Putin ile birlikte Türkakım Doğalgaz Boru Hattı törenine katıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Konuşacaksak gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız. İlginiz yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten böyle bir yatırım gerçekleşiyor, ülkemize yeni bir doğal gaz imkanı doğuyor, hem ülkemiz için hem Avrupa için bir tedarik oluşuyor, bu gündeminizde değil, gündemlerinde ‘biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız' bu var. Ülkemizi karıştıramayacaksınız. Şurada fazla kalmadı, 4 ayımız var, 4 ay sonra 31 Mart'ta benim milletim bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir” açıklamasında bulundu.

2019 Mahalli İdareler Seçimleri için aday belirleme çalışmaları üzerinde de durduklarını kaydeden Erdoğan, “Siyasetin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak titiz bir araştırma, soruşturma, analizle adaylarımızı netleştirmenin gayreti içindeyiz” dedi.

“Yapılmaya çalışılan işe illa bir isim verilecekse bunun adı gericiliktir”

Son dönemde Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'de bırakıldığı düşünülen bir takım tartışmaların, kavgaların içine çekilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, “Dünyanın kendisini 21. Yüzyılın ikinci yarısına hazırlamaya başladığı bir dönemde birileri ısrarla 1940'ların, 60'ların, 70'lerin, 90'ların baskı iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan işe illa bir isim verilecekse bunun adı gericiliktir. Türkiye'nin geldiği yer itibariyle hala tek parti dönemini, onun siyasi, sosyal ve ekonomik zulüm düzenini özleyenlere, o günlerin geri dönmesine talep edenlere söylenecek başka ne söz olabilir ki. Halbuki, bizim milletimiz vicdanında tek parti dönemini çoktan oturtmuştur” diye konuştu.