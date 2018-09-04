Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Sere’nin eşi Fanta Traore, çocukları Yasmine Aquela (11), Kenza Aliah (6), Bassari nadia (4), Ramzy S Nasser (2) ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Sere’nin yanında getirdiği çocuklarını sevdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekimi sonrasında tören sona erdi.