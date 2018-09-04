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04 Eylül 2018 15:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Büyükelçisini kabul etti

04 Eylül 2018 15:15


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Sere’nin eşi Fanta Traore, çocukları Yasmine Aquela (11), Kenza Aliah (6), Bassari nadia (4), Ramzy S Nasser (2) ve mahiyetindeki elçilik çalışanlarını taktimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Sere’nin yanında getirdiği çocuklarını sevdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kucağına alarak sevdi. Fotoğraf çekimi sonrasında tören sona erdi.




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