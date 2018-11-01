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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul toplantıları ve kabulleri için Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul toplantıları ve kabulleri için Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, ardından da MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Erdoğan, daha sonra Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

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