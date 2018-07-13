Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını bakanlarla beraber kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabinesi ile yapacağı birinci toplantı öncesi bakanlar ile birlikte cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ankara Valisi Ercan Topaca ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna karşıladı. Cami çevresinde çok sayıda arama ve güvenlik noktası oluşturulurken polis helikopteri de havadan güvenliği sağladı.

Hacı Bayram Veli Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı ile Cevdet Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta geldi.