Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın anonsu ile salona girdi. AK Parti’nin yeni seçim müziği “Eroğlu Erdoğan” isimli şarkı ile gençleri selamlayan Erdoğan, gençlere daha iyi gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduklarını, gençlerin gücü ile reform üzerine reform yaptıklarını, her alanda tarihi yatırımlara imza attıklarını, küresel adaletsizliklere başkaldırdıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlik insanın hayatta sadece bir defa ele geçirebildiği bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başbakan olduktan sonra ilk işimiz anayasa değişikliği ile gençlerin seçilme yaşını önce 30’dan 25’e düşürmek oldu. Sonra bununla kalmadık, 16 Nisan halkoylamasında gençlerin seçilme yaşını 18’e indirdik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve seçilme yaşı 18 olmalıdır dedik. Gençler size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti, yarınların modern Türkiye’sini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti’dir. Türkiye’de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden başka parti yok. AK Parti Gençlik Kollarının 1.5 milyon civarında olan üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayısının üzerindedir. AK Parti gençlerin partisidir, AK Parti’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır” diye konuştu.

“Geçmişinden kopmuş bir toplum yıkılmaya mahkumdur”

Gençlerin tezahüratları arasında konuşması sık sık kesilen Erdoğan, 6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestosunu paylaştıklarını, manifestoda gençlere özel ihtimam gösterildiğini kaydederek, “Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız, sizinle birlikte çalışacağız” açıklamasında bulundu.

Gençler için yapılacak çalışmaları anlatan Erdoğan, “Kökleri kurumuş bir ağacın uzun süre ayakta kalamayacağı gibi bağları geçmişinden kopmuş bir toplum yıkılmaya mahkumdur. Avrupa, Amerika, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkasya’yı, bütün dünyayı bilmeniz, kendi milli ve yerli duruşunuzla hareket etmeniz için size destek olacağız. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatta sadece bir defa ele geçirebildiği bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir” ifadelerini kullandı.

“Bizler de bir zamanlar gençtik, sizlere bakınca kendi gençliğimi, verdiğim mücadeleleri, edindiğim birikimi hatırlıyorum” diyerek gençliğindeki mücadelesinden örnekler veren Erdoğan, gençlere tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, “Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatihlersiniz. 24 yaşında Osman Gazi olmaya var mısınız, 18 yaşında 2. Murat olmaya var mısınız, 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız, 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız. Böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Bu aynı zamanda Osman Gazi’nin 24 yaşında yeni bir devlet kurarken, Fatih’in 21 yaşında İstanbul’u fethederken sahip olduğu birikime sizin de sahip olmak istediğiniz anlamına gelir” dedi.

“Sizler AK Parti neslisiniz, AK Parti vizyonu ile büyüdünüz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Gençlik Kolları tarafından gençliğinden itibaren cumhurbaşkanlığı dönemine kadar olan resimlerinden oluşan afiş açılınca “Resimleri de iyi bulmuşsunuz, maşallah” dedi. 16 yıldır AK Parti’nin iktidarda olduğunu söyleyen Erdoğan, “AK Parti iktidara geldiğinde doğan bir çocuğun bugün 16 yaşında delikanlı olduğu anlamına geliyor. Bu salonda bulunanların çoğu AK Parti iktidara geldiğinde henüz belki ilkokula bile başlamamıştı. Dolayısıyla sizler AK Parti neslisiniz. AK Parti vizyonu ile büyüdünüz. Bir de eski Türkiye var. Bu iki Türkiye’nin her alanda arasında dağlar kadar fark var” diye konuştu.

AK Parti döneminde yapılanlar ile cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerden örnekler veren Erdoğan, “Sorun onlara, daha önce Türkiye’de iktidara gelenler acaba bir Marmaray yapabildiler mi, bir Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiler mi? Size verebilecekleri bir tane olumlu cevap yoktur. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır semeri. Biz bunların hepsini iğne ile kuyu kazar gibi teker teker planlayarak, kaynağını bularak, emek vererek gerçekleştirdik. Bu kadar büyük hizmetleri yapabilmeyi hayallerimize, imanımıza borçluyuz. Sizin yaşınızdayken bizim de hayallerimiz vardı” diyerek gençken kurduğu hayalleri anlattı.

Ümraniye’de yaşanan çöplük patlamasını hatırlatan Erdoğan, “CHP çöplüktür, hava kirliliğidir, CHP susuzluktur. İstanbul’a geldiğimde su yoktu. Benzin istasyonları gibi su istasyonları kuruluyordu. 180 kilometreden İstanbul’a su getirdik” dedi.

“Ben sizden gençliğinizden vazgeçmenizi değil, gençlik ateşinizi kendiniz, aileniz, milletiniz için sürekli canlı tutmanızı istiyorum. Sizin enerjiniz, heyecanınız, umutlarınız bizim en büyük güç kaynağımızdır” ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasının sonunda Necip Fazıl Kısakürek’in “Gençliğe Hitabe” şiirini okudu.

“Kandil’den, Pensilvanya’dan medet umanların hevesleri sandığın içinde kalacak”

Salona gençlerin yoğun coşkusu altında giren Başbakan Binali Yıldırım ise, “Türkiye’nin bütün renkleri burada. Memleketin bütün güzellikleri burada. Bu ülke, bu cennet vatanın her köşesi sizinle güzel. Sizler sadece bu güzel ülkemizi değil bütün bölgeyi aydınlatıyorsunuz. Mazlumun sesi, düşene, darda kalana, muhtaç olana uzanan merhamet elisiniz. Bugün kalbi kırık olan herkes sizin kardeşliğinizi, merhametinizi hissediyor” dedi.

Türkiye’yi geleceğe gençlerin taşıyacağını söyleyen Yıldırım, “Sizler her türlü ayrımcılığı reddediyorsunuz, zira siz Osmanlı’nın, Selçuklu’nun çocuklarısınız. Bu memleket davasına sahip çıkıyorsunuz. AK Parti’nin eğitiminden geçtiniz, bu teşkilatın hamuru ile yoğruldunuz. Siyasi terbiyenizi sizin en sağlam yol arkadaşınız Recep Tayyip Erdoğan’dan aldınız. AK Parti gençliğinde kibir olmaz, benlik olmaz, biz olur. Adalet, merhamet, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik olur. Yakın ışıkları bir kez daha Türkiye aydınlansın. Bu sancağı, bu bayrağı bugünlere Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları taşıdı, artık sancak size teslim olacak” diye konuştu.

Sanal ortamda sanal mesajlar verildiğini söyleyen Binali Yıldırım, “24 Haziran yaklaşıyor, ana muhalefet sanal alemde sanal mesajlarla bırakın ‘tamam’ desin dursun, bizler de durmak yok yola devam diyoruz. Bizim hileli işlerle katakulli ile işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal alemde değil, sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. Algı operasyonları ile sonuç çıkmaz. 12 seçimden alnının akı ile çıkan AK Parti’nin adresi sanal hesaplar değil, sandıktır. Bugün AK Parti’yi, Recep Tayyip Erdoğan’ı hedefe koyanların adresini milletimiz çok iyi biliyor. Kandil’den, Pensilvanya’dan medet umanların hevesleri sandığın içinde kalacak” şeklinde konuştu.