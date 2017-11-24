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24 Kasım 2017 22:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimcilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda, Beştepe Sofrası’nda eğitim camiasıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimcilerle bir araya geldi

24 Kasım 2017 22:10


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sofrası’nda eğitim camiasıyla bir araya geldi. Beştepe Sofrasında Erdoğan’ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Nevşehir, Hakkari, Afyonkarahisar, Karabük gibi çeşitli illerden gelen öğretmenler, akademisyenler ve eğitim sendikalarının temsilcileri de yer aldı. Program basına kapalı devam ediyor.




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