Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişine kadar atlı süvariler eşlik etti. Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Joko Widodo’yu Külliye girişinde karşıladı. Erdoğan ve Widodo’nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Widodo, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında iki lider merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Widodo, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.