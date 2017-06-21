5 bin kişinin davetli olduğu iftar yemeğine; 15 Temmuz darbe girişiminde, darbecilere karşı kullandıkları, iş makinaları, kamyonlar ve otobüslerle mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ASKİ ile EGO şoförleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine; 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi; Başkan Gökçek’in talimatı ve yönlendirmeleriyle tanklara siper olan, alanlara, yollara çıkan vatandaşları, başta Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı, TÜRKSAT, TRT, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi FETÖ’cüler tarafından ele geçirilmeye çalışılan yerlerin kurtarılması için taşıyan, zırhlı araçların önünde duran, tankların geçişini engelleyen Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, EGO ve ASKİ’de görevli 250 kamyon ve otobüs şoförü ile ekip şefleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftara katıldı. İftara katılan Büyükşehir Belediyesi şoförlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin girişine park ettiği kamyonlar, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasındaki yaşananları hatırlattı.

Gökçek, Twitter’dan taylaştı

İftar yemeğini sosyal medya adresinden takipçileriyle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “15 Temmuz’da Ankara, cadde ve meydanlarında tanklarla çarpışan, külliyeyi koruyan Büyükşehir kamyonlarının şoförleri akşam Külliye’de iftardaydı” tweetini attı.

Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bir kamyon şoförünün hızla giden tanka çarparak, durdurmaya çalıştığı videoyu da paylaşarak “O Büyükşehir şoförlerinden biri... Yani o kahramanlardan biri... Zırhlı araca meydan okuyan bir kamyon şoförü” ifadelerini kullandı.