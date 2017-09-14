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14 Eylül 2017 18:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

14 Eylül 2017 18:46




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