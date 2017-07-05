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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı Kabul Etti
05 Temmuz 2017 18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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05 Temmuz 2017 18:32
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