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05 Temmuz 2017 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar’ı kabul etti

05 Temmuz 2017 18:32




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