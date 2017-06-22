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22 Haziran 2017 17:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ı kabul etti

22 Haziran 2017 17:24


Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ki kabul basına kapalı gerçekleşti.




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