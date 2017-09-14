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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanını Kabul Etti
14 Eylül 2017 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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14 Eylül 2017 13:25
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