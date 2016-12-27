Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Conde’yi resmi tören ile karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Conde’yi resmi tören ile karşıladı

27 Aralık 2016 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde için Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören düzenlendi. Atlı Birliklerle Külliye kapısına gelen Conda’yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye girişinde karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasından sonra Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diye selamladı. Erdoğan, törene katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve bürokratları konuk Cumhurbaşkanı Conde’ye tanıttıktan sonra her iki Cumhurbaşkanı objektiflere poz verdi.
Törende dikkat çeken bir detay ise Cumhurbaşkanlığında saygı nöbeti tutan polisler oldu. 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı askerler, 15 Temmuz sonrası özel harekatçı polislerin tuttuğu saygı nöbetini artık Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görev yapan polisler tutarken, polisler ilk defa turkuaz renginde tören kıyafeti giymesi dikkat çekti.
Erdoğan ve Conde’nin baş başa görüşmesinden sonra heyetlerarası bir görüşme yapılacak. Toplantının sonunda anlaşmalar imzalanacak ve ardından da ortak basın toplantısı düzenlenecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç