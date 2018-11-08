Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı"

Geçtiğimiz 16 yılda insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik ama maalesef bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte tam başarılı olamadık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü Kapsamında Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısına katıldı. AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Erdoğan, “Binalar yükseldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, altyapılar gelişti fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı. Geçtiğimiz 16 yılda insanımızın hayat kalitesini yükseltmek için pek çok hizmeti hayata geçirdik ama maalesef bu gönül çoraklaşmasının önüne geçmekte tam başarılı olamadık. Önümüzdeki dönemde gücümüzü ve imkanlarımızı gönüllerimizi zenginleştirmek, medeniyetimizi yükseltmek, kültürümüzü hızlandırmak için daha çok kullanacağız” diye konuştu.

“Fatih ne güzel söylemiş: ‘Hüner bir şehr bünyâd etmektir; Reâyâ kalbin âbâd etmektir' sözü hem hükümetteki hem de belediyelerdeki çalışmalarımızda bizim rehberimiz olacaktır” diyen Erdoğan, “Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini milletimizin ihtiyaçları belirliyor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizde karşımızda her alanda olduğu gibi çevre, şehir ve kültür konusunda da sorunlu bir ülke bulduk ve kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Milletimiz başını sokacak ev bulamıyordu, TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek teşkil eden bir şehircilik hamlesi başlattık. Bu süreçte ülkemize en büyük katkılarımızdan biri de; Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari yaklaşımının sentezi yeni projeler geliştirmiş olmamızdır. Genel Merkez binamızdan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar projesinde söz sahibi olduğumuz tüm binaların bu mimariye göre inşa edilmesini sağladık. Dikkat ederseniz bizim bu eserlerimizin mimarisinde bunu görürsünüz. Şimdi bu anlayışı TOKİ'nin tüm projelerine yansıtıyor, yerel mimariyle modern ihtiyaçları bütünleştiren projelerle şehirlerimizi donatıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında öncelikle büyük şehirlerimizin etrafını bir ur gibi saran gecekondu bölgeleriyle, çirkin olduğu kadar sağlıksız binalardan oluşan semtleri hedefledik. Buralar inşaat kalitelerinin kötü olması sebebiyle aynı zamanda depremde zarar görme riskinin de yüksek olduğu yerlerdir. Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 30 ilimizde 133 kentsel dönüşüm ve gelişim alanı belirledik. İmar barışı ile ülkemizin her köşesine yayılmış olan 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununun, yani buraların kullanıcısı olan vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Bu sıkıntılı yerlerin yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Verdiğimiz destekler ve teşvikler ile nüfusumuzun 4'te 3'ünün katı atık depolama hizmetinden faydalanabilmesini temin ettik. Atık su hizmeti verilen belediyelerin nüfusa oranı da yüzde 85'i geride bıraktı. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısı 459'u buldu. Sıfır atık projesi hızla yaygınlaşıyor. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla şehirlerimizin hava kirliliği sorunu önemli ölçüde çözüldü. Şu anda 3 vilayetimiz kaldı. Büyük ihtimalle yıl sonuna kadar onu da bitireceğiz. Aynı şekilde; yeşilin, ağacın, ormanın, suyun korunması hususunda da tarihi yatırımlara imza attık. Bereketli ovalarımızı koruma altına alıyoruz. Bugüne kadar toprak büyüklüğü 69 milyon dekarı bulan 243 ovamızı bu kapsama dahil ettik. Orman varlığımızı 22,3 milyon hektara çıkardık. İktidarlarımız döneminde 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Fidan üretimimizi yılda 350 milyona yükselttik. Böylece topraklarımızın erozyonla sulara karışıp gitmesinin önüne geçiyoruz. İnşa ettiğimiz 538 yeni baraj ve 247 yeni gölet ile azgın sulara gem vurduk. Böylece su depolama kapasitemizi 166 milyar metreküpe çıkartarak en kurak yılda bile vatandaşlarımızın ve topraklarımızın susuz kalmasını önledik. Mersin'den Kıbrıs'a döşediğimiz su hattı projesi kendi alanında dünyada ilktir. GAP'ı büyük ölçüde tamamlarken, Konya'daki Mavi Tünel Projesini hizmete sunduk.”

"Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza bunları çok iyi anlatmalıyız"

AK Parti'nin icraat listesinin çok uzun olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Her bir icraatımızı milletimizin zihnine ve gönlüne nakış nakış işlemeliyiz. ‘Ya bunu zaten bilmiyorlar mı' demeyin. İnsanoğlunun hafızası unutkandır. Onun için hep anlatacağız. Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza bunları çok iyi anlatmalıyız. Milletimizin nereden nereye geldiğini iyi bilmeli ki hedeflerimizin ne mana ifade ettiğini daha iyi görebilsin. 31 Mart 2019 seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza tekrar tekrar anlatmak için fırsattır. Mevcut belediyelerimizin bulunduğu yerleri daha ileriye taşımak, neyle, millet bahçeleriyle. Bütün aileler alsınlar çocuklarını gelsinler millet bahçelerine, yatsınlar, yuvarlansınlar çocuklarıyla. Onlar orada yattıkça, çocuklarıyla koştukça bizi hatırlayacak. Diyoruz ki; millet bahçelerini yaparken hem belediye başkanlarımız, çevre şehir, bir kenarına da bir millet kıraathanesi koyalım. Üniversitelerimizin olduğu yerlerde millet kıraathanelerimizi yaygınlaştıralım ve orada çay, simit, kek hepsi olsun. Fakat ben millet kıraathanesi dedim, onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi. İnşallah mevut belediyelerimizin bulunduğu yerleri daha ileriye taşımak, henüz AK Parti hizmetleri ile tanışmamış belediyeleri ise bu imkana kavuşturmak için seçime veya seçim gününe kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Bugüne kadar hep yanımızda olan milletimizin kendimizi doğru ve tam anlatabilirsek bu seçimde de yanımızda olacağında şüphe duymuyorum. Ben milletime güveniyorum, inanıyorum, milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı, yine bırakmayacaktır. 5 ayımız kaldı ve bu 5 ayı çok iyi değerlendireceğiz, çok çalışacağız, koşacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.