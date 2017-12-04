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04 Aralık 2017 14:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli ressamın sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görme engelli ressam Eşref Armağan’ın resim sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli ressamın sergisini gezdi

04 Aralık 2017 14:26


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelliler Haftası programı öncesinde AK Parti Genel Merkezi’nde açılan Eşref Armağan resim sergisini gezdi. Doğuştan görme engelli olan ressam Eşref Armağan’ın sergisinde Konya Büyükşehir Belediyesi Hafif ve Orta Down Otistik, Hafif ve Orta Düzey Zihinsel Engelli Özel Gençler Mehter Takımı tarafından mini bir konser verildi.


Ressam Eşref Armağan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sergiyi gezdirip çizdiği resimlerle ilgili bilgiler verdi. Erdoğan ve ressam Eşref Armağan arasında esprili bir sohbet gerçekleşirken, serginin sonunda mehter takımı tarafından mini bir konser verildi. Erdoğan, konser boyunca marşlara eşlik etti ve ardından da mehter takımı üyeleri ile sohbet etti.




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