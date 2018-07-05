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05 Temmuz 2018 14:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan’ı kabul etti

05 Temmuz 2018 14:43




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