Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gölbaşı’ndan bağış kampanyası

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı AK Parti İlçe Selim Akceylan, milletvekili adayları, ilçe ve kadın kolları yönetiminden oluşan kalabalık bir grup bankaya giderek Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan için yardım kampanyasına katıldı.

Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardım kampanyasında kapsamında yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“Ak Parti Gölbaşı ilçe Teşkilatı olarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız seçim kampanyasına destek olmak için buradayız. Belediye Başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kademe kurulumuz ve meclis üyelerimizle birlikte buradayız. İnşallah cumhurbaşkanlığı seçiminde son 16 yıldır Ak Parti iktidarı döneminde el edilmiş kazanımların devamı için, AKK Parti hareketinin, AK Parti icraatlarının maliyetleri, Türkiye’de gelişimin, yenilenmenin lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak için buradayız. Bu desteklerimiz 24 Haziran’da inşallah taçlanacak. Halkımızın desteği ile cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk başkanı olarak seçilecektir” diyerek 16 yıldır yapılan hizmetlerin bundan sonra da kalıcı olması temennisinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan’ın açıklamasının ardından, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile birlikte gişeye giderek ilk yardım bağışında bulundular.