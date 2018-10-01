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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlber Ortaylı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü tarihçi Prof.

Dr. İlber Ortaylı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Prof. Dr. Ortaylı, Beştepe'de bugün gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Prof. Dr. Ortaylı'ya teşekkür etti. Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne de layık görülmüştü.

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