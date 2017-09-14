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14 Eylül 2017 15:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere İçişleri Bakanı Rudd’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere İçişleri Bakanı Rudd’u kabul etti

14 Eylül 2017 15:09




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