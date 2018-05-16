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16 Mayıs 2018 15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisini kabul etti

16 Mayıs 2018 15:00


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmud Vaizi’yi AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Daha önceden varılan mutabakat gereği Türkiye ile İran arasındaki ticarette dolar ve euro yerine milli para kullanılması kararlaştırılmıştı. Kabulde, milli para kullanımı konusu da gündeme gelirken, görüşmeye Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da katıldığı iddia edildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Merkez Bankalarımızın riyasetinde ve bankaların kendi aralarındaki finans sektörüne bir canlanma, hareketlilik getirme kararına vardık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarmak suretiyle yerli parayla alışveriş yapma fikrini hayata geçirme kararını verdik” açıklamasında bulunmuştu.




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